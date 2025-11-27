En vivo
EPS Famisanar y agente interventor fijan medidas urgentes para agilizar la atención a los usuarios

EPS Famisanar y agente interventor fijan medidas urgentes para agilizar la atención a los usuarios

En una reunión estratégica realizada en Bogotá, el agente interventor Germán Darío Gallo y los gerentes regionales de EPS Famisanar definieron acciones inmediatas para mejorar tiempos de respuesta.

