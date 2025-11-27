EPS Famisanar y agente interventor fijan medidas urgentes para agilizar la atención a los usuarios

Con el propósito de transformar la experiencia de los afiliados y acelerar la respuesta a sus necesidades, el agente interventor de EPS Famisanar, Germán Darío Gallo, reunió a los gerentes regionales de Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca y Bogotá. El encuentro tuvo una directriz central: avanzar hacia procesos más transparentes, expeditos y orientados a soluciones reales para los usuarios.

Gallo señaló que la prioridad es fortalecer la presencia territorial y articular de forma más eficiente las políticas de la intervención, con énfasis en optimizar los procesos administrativos que hoy representan obstáculos para los afiliados.

Parte de los objetivos planteados es cerrar brechas en el acceso a los servicios de salud, mejorar la oportunidad en las atenciones y disminuir las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) mediante acciones concretas en todas las regiones.

Durante la jornada, las regionales presentaron avances y estrategias locales. Desde la Regional Sur, su gerente Claudia Camacho expuso los resultados de inspecciones con “cliente incógnito” en agentes farmacéuticos, orientadas a identificar fallas y oportunidades de mejora en la entrega de medicamentos.



También destacó la implementación de equipos de atención primaria en el Huila y la articulación con la Unidad de Cuidados Intensivos de la ESE de Ibagué, iniciativas que amplían el portafolio de servicios y fortalecen la capacidad de respuesta en territorios prioritarios.

En la Regional Norte, liderada por José Luis Barraza, se avanzó en la actualización de contratos, servicios y tarifas, una medida destinada a optimizar la red prestadora, ampliar la cobertura y reducir quejas. Barraza, con larga trayectoria en el sector, reiteró que reforzará la confianza con prestadores, especialmente en Santander, que concentra el 40% de los afiliados de su zona.

Por su parte, la Regional Bogotá, dirigida por Diego Fernando Cárdenas, expuso nuevas modalidades de acuerdos con las IPS para mejorar la continuidad de los tratamientos, garantizar mayor oportunidad en las atenciones y ejercer un control riguroso sobre las cápitas y los techos presupuestales, con el fin de contener tutelas y evitar vulneraciones al derecho a la salud. Bogotá, con más de 1,2 millones de afiliados, es la regional más grande y estratégica de la entidad.

En la Regional Centro, que comprende Boyacá, Cundinamarca y Meta, el gerente Alfredo Bernal destacó acciones para fortalecer la relación con los usuarios y consolidar una red que reduzca barreras de acceso en zonas de alta dispersión geográfica. Esta regional agrupa al 45% de los afiliados de la EPS y trabaja en el fortalecimiento de la gestión del riesgo en salud como eje del aseguramiento.

Al cierre del encuentro, el agente interventor insistió en la necesidad de que todas las regionales permanezcan alineadas con la dirección central, con el fin de avanzar con firmeza hacia un servicio más efectivo, oportuno y transparente. EPS Famisanar reiteró que continuará fortaleciendo sus procesos administrativos y financieros para garantizar la prestación de los servicios de salud a sus afiliados.