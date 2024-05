Fecode: “Exigimos que Gobierno haga cumplir a Fiduprevisora modelo de salud pactado”

Domingo Ayala, presidente de Fecode, exigió al Gobierno nacional que cumpla con el acuerdo pactado para garantizar una atención médica de calidad a los docentes. En una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Ayala detalló las preocupaciones del sindicato de maestros respecto al nuevo modelo de salud administrado por Fiduprevisora, pero lo apoyó, pese al fracaso de su implementación.

Para Ayala, no hay un sabotaje en la implementación, pero sí se deben corregir los errores que hoy tienen en vilo a más de un millón de profesores del país.

“Nosotros lo que estamos diciendo hoy, no que hay sabotaje. Yo acabo de leer lo que usted escribió hace algunas horas. Lo que estamos diciendo en estos términos es, por un lado, estamos diciendo a Fiduprevisora que cumpla. ¿Por qué no cumple con lo que está establecido en el acuerdo? Tiene todas las partes de los recursos para ellos y entonces allí, indiscutiblemente, empieza a jugar situaciones que se han venido presentando. Uno pregunta, bueno, ¿y por qué no existe hoy la red completa, tanto pública como privada para que garantice esta garantía? Y es lo que estamos exigiendo como Fecode y le estamos diciendo al Gobierno que es dueño de la Fiduprevisora, que haga cumplir este acuerdo”, dijo.

Cambios y descontento

El cambio más significativo se produjo el 1 de mayo, cuando Fiduprevisora, que anteriormente era responsable de contratar operadores para la prestación de servicios de salud, asumió directamente la contratación de las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS). Este cambio, según Ayala, tenía la intención de eliminar la intermediación financiera y mejorar la eficiencia del sistema. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados.

Lo que estamos diciendo es que realmente la Fiduprevisora asuma las funciones como debe. Antes existían 10 operadores en 10 regiones y ahora lo asume la Fiduprevisora, lo que ha generado una estructura organizativa compleja que no está funcionando adecuadamente dijo el presidente de Fecode

Según Ayala, la falta de cumplimiento por parte de Fiduprevisora explica la situación caótica en la prestación de servicios de salud a los maestros en todo el país.

El presidente de Fecode señaló que, a pesar de las promesas y los recursos transferidos a Fiduprevisora, aún no se ha contratado la red completa de IPS, tanto públicas como privadas, para garantizar una atención adecuada.

Estamos exigiendo que se cumpla el acuerdo y que se elimine la intermediación financiera que ha convertido la salud en un negocio dijo el presidente de Fecode

El descontento entre los maestros es palpable. Muchos han denunciado la falta de tratamientos, la ausencia de oncólogos y la escasez de medicamentos, problemas que, según Ayala, deben ser resueltos urgentemente.

“Por eso estamos exigiendo que se cumpla con el acuerdo. No vamos a retroceder al viejo modelo, sino que exigimos que la Fiduprevisora cumpla con su papel”, subrayó.

“Defendemos el sistema de salud”

A pesar de los problemas, Ayala defendió el modelo pactado y argumentó que, si se aplica correctamente, podría resolver muchas de las deficiencias del sistema anterior.

El modelo, tal como ha sido concebido y concertado con el Gobierno, genera las garantías necesarias y elimina el problema de la salud como mercado afirmó.

El líder de Fecode anunció que el sindicato convocará una junta nacional para definir acciones futuras, con el objetivo de presionar al Gobierno y a Fiduprevisora para que cumplan con sus compromisos.