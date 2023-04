La reforma a la salud acabará en dos años con las EPS y el aseguramiento: Acemi

El pasado 31 de marzo fue radicada en el congreso la ponencia de la reforma a la salud, que según el Gobierno, estuvo sometida a cambios luego de se llevarán a cabo con diálogos con partidos políticos, actores del sistema y gremios.

Sin embargo, ahora es Acemi quien dice que realmente no hay cambios de fondo. Explica que el gremio que la reforma como está planteada acaba en dos años con el aseguramiento y con las EPS; no tiene en cuenta las visiones de pacientes, usuarios, partidos políticos y gremios; No soluciona los problemas actuales del sistema como la falta de especialistas y no aporta nuevos recursos al sector. Y por eso crea un sistema de salud estatizado y fragmentado, que no aprovecha las capacidades construidas en 30 años.

Por su parte, dice el Gobierno que las EPS con buenos indicadores pasarían a ser Gestoras de Salud y Vida; sin embargo, esta no es una solución para las entidades.

“La figura de Gestoras de Salud y Vida no soluciona un problema estructural: no hay un agente con las capacidades de hacer una gestión integral del riesgo en salud y del riesgo financiero, con lo que los resultados en salud del país en el mediano plazo, la sostenibilidad del sistema y los avances en equidad — incluido el bajo gasto de bolsillo— están seriamente comprometidos y habría un riesgo fiscal para la nación”, asegura el gremio.

Además preocupa la incapacidad de la Adres para asumir el rol de pagador único, pues no tiene la capacidad. Y qué para ellos la transición propuesta no es viable ni en tiempos ni en recursos, donde cerca de 100.000 empleos se pueden perder, y la continuidad y financiación de las atenciones a los ocho millones de colombianos con enfermedades crónicas y de alto costo.