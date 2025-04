Más de un billón de pesos en recursos para EPS están frenados por líos de trámites

En medio de la creciente crisis del sistema de salud en Colombia, donde a diario pacientes denuncian demoras en la atención y las EPS insisten en que los recursos no son suficientes, Blu Radio conoció que más de un billón de pesos ya aprobados no han sido entregados a las EPS por trámites administrativos pendientes. De acuerdo con la información emitida por la Adres a Blu Radio, esta situación se debe a que las EPS no han cumplido con un trámite llamado postulación de pagos.

Según las reglas de funcionamiento de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres , una vez el Gobierno autoriza los giros mediante resoluciones, las EPS deben presentar postulaciones de pago con los soportes de los servicios prestados

De acuerdo con la respuesta entregada por la Adres a Blu Radio, hay recursos pendientes de giro por un total de $1.069.321.708.673,30 hasta la fecha 27 de marzo del 2025, debido a que las EPS beneficiarias no han cumplido con las actuaciones administrativas establecidas por la normativa vigente. En concreto, no han presentado la postulación de pagos a los prestadores de servicios de salud, lo que impide que la Adres pueda realizar la transferencia de estos fondos.

En la tabla entregada por la entidad aparecen mencionadas EPS como Sanitas, Salud Total, Nueva EPS y Emssanar, entre otras, que aún no han adelantado los trámites necesarios para acceder a estos recursos .

Cabe recordar que estos dineros tienen un destino crucial dentro del sistema de salud colombiano: financiar servicios y tecnologías no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS)y que no están cubiertos por la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Se trata de recursos que permiten el acceso a tratamientos para enfermedades huérfanas, crónicas y de alto costo, por lo que su no ejecución puede traducirse en barreras para el acceso oportuno de miles de pacientes.