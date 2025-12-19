En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / MinSalud da cumplimiento a orden de la Corte y refuerza control a negaciones en salud

MinSalud da cumplimiento a orden de la Corte y refuerza control a negaciones en salud

El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la resolución 2640 de 2025, mediante la cual ajusta los mecanismos de registro, seguimiento y control de las negaciones de servicios y tecnologías en salud por parte de las EPS.

Publicidad

Publicidad

Publicidad