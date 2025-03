No se están acaparando medicamentos, el problema es la falta de pago, dice Afidro

El presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro ), Ignacio Gaitán, negó que haya un acaparamiento de medicamentos en el país y señaló que el verdadero problema radica en la falta de financiamiento del sistema de salud. En entrevista con Mañanas Blu, el directivo explicó que el flujo de recursos se ha visto gravemente afectado, lo que ha llevado a interrupciones en la cadena de distribución de fármacos.

"Estamos enfrentados a una crisis de sostenibilidad financiera muy profunda. Al no haber flujo de recursos en el sistema, la cadena logística no fluye. Pararnos en el mundo del acaparamiento no es real", afirmó Gaitán, refutando las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien sugirió que hay bodegas llenas de medicamentos que no están siendo entregados intencionalmente.

El déficit financiero y su impacto en la distribución de medicamentos

Gaitán detalló que el desfinanciamiento del sistema de salud no es un problema reciente, sino una crisis que se ha venido acumulando durante años. Actualmente, las deudas de algunas entidades con la industria farmacéutica datan de 2022, lo que ha generado un colapso en la cadena de pagos.

"Para que tenga una idea, en algunos tipos de medicamentos estamos poniendo al día deudas del 2022. Si sumamos los déficits de 2023, 2024 y lo que va de 2025, es claro que el problema financiero es estructural y no algo coyuntural", explicó el presidente de Afidro.

Según el directivo, los laboratorios han seguido suministrando medicamentos pese a los problemas de cartera. Sin embargo, la falta de recursos ha llevado a que ciertos eslabones de la cadena de suministro se detengan, afectando directamente a los pacientes, especialmente a aquellos con enfermedades crónicas o de alta complejidad.

Las afirmaciones del Gobierno y la respuesta del sector farmacéutico

El presidente Petro ordenó a la Policía y al Ejército estar atentos para intervenir en caso de detectar irregularidades en la distribución de medicamentos. Al respecto, Gaitán aclaró que si bien el Gobierno tiene la facultad de vigilar la cadena de suministro, no puede incautar medicamentos por tratarse de bienes de propiedad privada.

"El presidente puede, a través de la Superintendencia de Salud , verificar la distribución en los gestores farmacéuticos, pero no puede en ningún caso incautar medicamentos. Esto tiene límites jurídicos y nosotros, como industria, seguimos con el único propósito de abastecer al país", afirmó.

El representante de Afidro también desmintió la idea de que los laboratorios están reteniendo medicamentos para perjudicar al Gobierno. Explicó que existen bodegas de almacenamiento como parte de la cadena logística, pero que la industria farmacéutica no se beneficia de retener fármacos, ya que su principal objetivo es que estos lleguen a los pacientes.

"Nuestro mejor indicador de mercado es que un medicamento llegue y se distribuya, nunca que se quede almacenado", enfatizó.

Posibles soluciones: financiamiento alternativo y mayor eficiencia en la cadena

Para resolver la crisis, Gaitán propuso que el Gobierno y la industria farmacéutica trabajen conjuntamente en buscar mecanismos alternativos de financiamiento del sistema de salud. Entre las opciones planteadas, mencionó la posibilidad de implementar microseguros y mejorar la eficiencia en la cadena de abastecimiento.

"Más allá de revisar la Unidad dePago por Capitación (UPC) , que es importante, debemos ponernos en modo crear y buscar soluciones. Hemos planteado alternativas al Ministerio de Hacienda para financiar el sistema de manera sostenible", indicó.