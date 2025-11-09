Nutricionista se intoxicó con una remolacha por cometer este error: pasó lo peor

Lo que parecía una simple cena en casa terminó en una grave intoxicación alimentaria para la nutricionista Isabelly Rocha, quien se hizo viral al compartir su experiencia en redes sociales. La profesional relató que, junto a su esposo, Raul, sufrió una severa intoxicación intestinal después de consumir una remolacha cocida que había dejado reposar toda la noche.

Según explicó, el incidente ocurrió cuando ambos preparaban una comida con remolacha y cometieron lo que ella misma describió como un “error básico”. “Cociné la remolacha y, como siempre, la dejé enfriando en la olla con agua. Era de noche, estaba cansada, la tapé y la dejé ahí. Al día siguiente, la pelé y la comimos al mediodía. Pero a la mañana siguiente, ya estábamos muy mal”, contó en un video.

Los síntomas comenzaron entre seis y doce horas después de la comida: náuseas, diarrea, fiebre y una debilidad extrema. Ambos permanecieron varios días postrados, sin fuerzas para levantarse. “Lloramos de desesperación, somos muy activos y fue desesperante. Perdí cuatro kilos y él seis. No quiero ni acordarme”, expresó.

Aunque Isabelly es nutricionista especializada en nutrición endócrina y comportamental, reconoció que no es experta en control de calidad de alimentos. Aun así, decidió compartir su experiencia para advertir a otros sobre los riesgos de dejar alimentos cocidos a temperatura ambiente.



“Vivir esto como nutricionista fue un gran aprendizaje. Aprendí con un error básico y sé que mucha gente comete lo mismo”, reflexionó, destacando que, aunque temía las críticas por parte de sus colegas, recibió cientos de mensajes de apoyo y agradecimiento.

El microbiólogo Adilson César Abreu Bernardi, consultado por el medio brasileño g1, explicó que el caso de Isabelly no es aislado. Los alimentos que crecen bajo tierra, como la remolacha y la batata, pueden contener microorganismos peligrosos, entre ellos bacterias y hongos, que se multiplican rápidamente si los alimentos cocidos se dejan sin refrigerar.

El especialista advirtió que nunca se debe dejar una verdura cocida fuera del refrigerador por más de dos horas, ya que las condiciones de humedad y calor favorecen el crecimiento de bacterias que pueden causar intoxicaciones graves.