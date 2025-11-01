¿Por qué se apaga la pasión en una pareja y cómo volver a encenderla? Experto explica

El sexólogo y terapeuta argentino Ezequiel López Peralta, con más de una década de experiencia acompañando parejas en Colombia, habló sobre una de las crisis más comunes en las relaciones: cuando la pasión se apaga.

Según él, el deseo no se mantiene por inercia, ni basta con el amor o la convivencia. “La pasión tiende naturalmente a apagarse con el tiempo —explica— por la pérdida de la novedad, el descuido y la falsa idea de que el deseo se sostiene solo con vivir juntos. Hay que trabajarlo conscientemente”.

Imagen de referencia Foto: Pexels

Para López, el deseo es una forma de amor, una expresión física que requiere cuidado. Pero advierte que el problema no se soluciona con disfraces o juegos improvisados: “El disfraz puede funcionar si la mente está preparada para eso. Lo importante es recuperar la percepción deseante, volver a ver a la pareja como alguien que se quiere conquistar”.

De ahí su recomendación principal: recuperar la actitud de novios. Volver a mirar a la pareja con curiosidad, cuidar los detalles, sorprender, planear salidas como si fuera la primera cita.



“Cuando uno empieza una relación, se prepara, se arregla, se perfuma, se esmera por agradar. Con el tiempo dejamos de hacerlo. El otro se vuelve paisaje. Y ahí empieza el funeral de la pasión: cuando creemos que no tenemos que hacer nada para que nuestra pareja siga eligiéndonos”, afirma.

Vida en pareja. Foto: generada con Image Fx

El sexólogo insiste en que la rutina mata la energía erótica, y que las parejas deberían asumir la pasión como un trabajo en equipo. Propone ejercicios simples: cambiar el lugar del encuentro, variar los gestos de cariño, darse un tiempo para olerse, abrazarse desnudos unos minutos o mirarse a los ojos en silencio. “Cada encuentro debe tener algo distinto. La sorpresa y la novedad son antídotos contra la monotonía”.

López también se refirió al uso de juguetes sexuales y recursos lúdicos que, según él, hoy son más amigables y ayudan a generar sensaciones nuevas. “Mientras la sexualidad sea creativa, no hay aburrimiento. No hace falta estar con otra persona para sentir novedad; solo hace falta ser creativo y atreverse a proponer”.

Publicidad

El terapeuta resumió tres pasos esenciales para reavivar la conexión íntima:



Entender que el deseo se genera, no solo se siente.

Hablar abiertamente de lo que gusta y lo que no.

Trazar un plan erótico: pequeñas metas para introducir cambios y romper la rutina.

Para quienes enfrentan situaciones como la menopausia o la pérdida de libido, López aseguró que “La sexualidad vive mientras uno quiera que viva. No depende solo de las hormonas, sino de la actitud. Hay mujeres con las hormonas por el piso y el deseo por el techo”.

Con humor y franqueza, cerró con una contundente reflexión:

Publicidad

“La pasión muere cuando dejamos de mirar a nuestra pareja como alguien a quien todavía queremos conquistar. El deseo no se apaga: se deja de alimentar”.

Escuche la entrevista completa aquí: