Programación neurolingüística: la clave para fortalecer la autoestima infantil, según experto

Cada vez más padres buscan herramientas para mejorar la comunicación y la relación con sus hijos. Una de las más mencionadas recientemente es la programación neurolingüística (PNL), una técnica que, según expertos, puede ayudar a los niños y adolescentes a desarrollar una mejor gestión emocional y a fortalecer su autoestima desde temprana edad.

En una entrevista con En BLU Jeans, de Blu Radio, el maestro y experto en programación neurolingüística Carlos Maldonado explicó cómo el lenguaje moldea el cerebro y por qué los adultos deben ser conscientes de las palabras que usan frente a los más pequeños.

“Nuestro cerebro se programa a punta de lenguaje. Así como uno le instala aplicaciones al teléfono, las palabras son las que instalan ‘programas’ en la mente”, señaló Maldonado.

Según el especialista, el 70 % de las creencias de una persona se adquieren en el vientre materno, y hasta los siete años el cerebro es “completamente vulnerable”. Por eso, advierte, todo lo que se le diga a un niño en esa etapa —desde amenazas como “lo va a llevar el coco” hasta comparaciones con otros— deja huellas profundas en su autopercepción y forma de actuar.



“Un niño no necesita miedo, necesita información. Hay que hablarles con claridad, no con represión”, añadió.

El experto también explicó que el lenguaje corporal es tan importante como el verbal. “Si usted le habla a su hijo con tono agresivo o con cara de enojo, eso es lo que se le queda grabado, más que las palabras mismas”, dijo.

Maldonado rechazó las prácticas de castigo físico y las ideas de que “a los niños hay que pegarles para que aprendan”. En cambio, propone el diálogo, la explicación y la corrección a través del ejemplo y la empatía.

“Nos educaron a punta de miedo. Pero los niños de hoy tienen un cerebro más desarrollado y racionalizan mucho más cuando uno les explica. No se trata de castigar, sino de enseñar con sentido”, enfatizó.

El especialista también habló sobre cómo los padres pueden introducir la PNL en casa. Su recomendación principal: cuidar el uso del lenguaje cotidiano. Frases como “usted es malo para las matemáticas” o “nunca hace nada bien” pueden programar al niño para creerlo. En cambio, es más efectivo acompañar la frustración con preguntas y alternativas: “¿Qué tal si intentamos de otra forma?”

Maldonado, fundador de CUME Colombia, lleva 18 años enseñando programación neurolingüística a personas de todas las edades. En sus talleres para niños (de 7 a 11 años) y adolescentes (de 13 a 17), busca que comprendan el poder de su lenguaje interno y externo.

“Cuando un joven aprende a comunicarse asertivamente, mejora su relación con los padres, con sus amigos y, sobre todo, consigo mismo. La PNL no es magia: es entender que las palabras crean realidades”, finalizó.

Escuche la entrevista completa aquí: