Recibimos con mucha esperanza la llegada de las vacunas: presidente del Colegio Médico Colombiano

Roberto Baquero, presidente del Colegio Médico Colombiano, habló este lunes en #MeridianoBLU sobre la llegada de las primeras dosis de vacunas contra el COVID-19 al país.

Baquero dijo que en el gremio de la salud la llegada de las vacunas la reciben con "esperanza".

"Recibimos con mucha esperanza la llegada de las vacunas al país. Estábamos anhelando que llegaran rápido a ver si logramos empezar a controlar, de una mejor manera, la pandemia", indicó Baquero

El presidente del Colegio Médico Colombiano hizo énfasis en la importancia de que el personal de salud que trabaja en la primera línea de atención se encuentre inmunizado.

"Esto es un trabajo de todo un equipo, no solo son los médicos. Muchos ya están apareciendo en las bases de datos de Mi Vacuna, pero han habido reportes de que faltan algunos. Son las instituciones las que tienen que inscribir a los médicos y a su personal. La idea es que arranque esto y no solo sea arrancar, sino terminar", afirmó Baquero en BLU Radio, quien dijo que "hace una semana habían muchas instituciones en Bogotá que no habían hecho el registro".

"Eso llama la atención, hay que ser responsables. Todo el personal médico está en campaña de vacunarse", dijo.

Finalmente, Baquero se refirió a las noticias falsas que existen sobre unas supuestas complicaciones al momento de la aplicación de la vacuna.

"Esto debe ser un compromiso de todos. Hay que dejar esas falsas noticias de todo lo malo que puede tener una vacuna. Si nos empezamos a vacunar no quiere decir que esto ya terminó. El camino todavía es largo", finalizó.

Escuche aquí la entrevista completa: