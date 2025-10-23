Se frustró el plan B de Petro: Andrés Forero por suspensión de decreto al modelo de salud

La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente del decreto 0858, pieza clave del modelo de salud preventivo del Gobierno, fue catalogada por el representante de la Cámara y demandante, Andrés Forero, como un reconocimiento fundamental de la división de poderes en Colombia.

Forero, quien presentó la demanda para anular el decreto, sostuvo que la medida judicial detuvo lo que, a su juicio, era "una implementación vía decreto y por la puerta de atrás de la reforma a la salud" del Gobierno, la cual generó debate por los cambios que proponía.

En diálogo con Recap Blu, el representante Forero enfatizó que la suspensión provisional del decreto 0858 del Ministerio de Salud valida su argumento de que el Gobierno se estaba extralimitando en sus facultades.

Según mencionó, el alto tribunal está defendiendo la institucionalidad y la división de poderes al enviarle un mensaje claro al ejecutivo: "Creo que en este caso el Consejo de Estado está garantizando, está defendiendo la división de poderes en nuestro país y le está diciendo a el presidente y al Gobierno en general que obviamente no puede legislar vía decreto".



Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático Foto: @AForeroM

Dijo que el Gobierno, al presentar inicialmente el proyecto de ley de reforma a la salud ante el Congreso, ya había reconocido que las modificaciones propuestas eran "cambios” que consideraban eran “estructurales al sistema de salud" y que, por ende, "requerían el concurso del Congreso, requerían ser aprobados por ambas cámaras, requerían ser una ley, es decir, tenían reserva legal".

A pesar de este reconocimiento, se optó por sacar estas mismas disposiciones a través de un decreto cuando surgieron dificultades en la Comisión Séptima del Senado. Forero insistió en que el Consejo de Estado, a través de la sección primera, está reconociendo que "ante este tipo de cambios estructurales en el sistema de salud”, se requería una ley y que no lo podía sacar “artificiosamente a través de un decreto".



El fracaso del "plan B" y el piloto de los maestros

La suspensión provisional del decreto no solo impacta la legalidad de la implementación, sino que, para el representante Forero, "se frustra el plan B" que había anunciado el presidente de la República.

"El Gobierno se queda sin tiempo. Aquí se frustra el plan B que había anunciado el presidente de la República; no pudieron materializarlo (...) Siento que al Gobierno se le frustra este plan y empieza a apostar todo en la comisión del Senado, pero no la tiene fácil", añadió.

Según detalló, el Gobierno, que ya había visto archivada una primera propuesta de reforma a la salud y enfrenta complejas dificultades con la versión actual en la Comisión Séptima del Senado, intentaba materializar cambios estructurales por la vía administrativa.

Al respecto, Forero señaló que teme que la reforma, en lugar de solucionar los problemas existentes, los termine por “agravar y crear otros problemas nuevos".

Como prueba de la inviabilidad del modelo, Forero citó el sistema de salud de los maestros, el cual el propio ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, había señalado como "el piloto” de este proyecto de ley.

Tras un año y medio de implementación, sentenció que el resultado ha sido "un completo desastre". Por eso, Forero detalló que ha habido un "desbordamiento del gasto" en ese sistema y, peor aún, "no ha habido una mejora en la atención. Por el contrario, ha habido un retroceso significativo".

Por ello, consideró que la suspensión del decreto "es muy buena [noticia] para los colombianos", porque "frena la implementación de esa mala reforma que ha tenido un piloto que ha sido un desastre por la vía del decretazo".