Acabaremos el cuento de que el vivo vive del bobo: Procuraduría investigará pérdida de vacunas COVID

La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello , advirtió que no tolerará irregularidades en el proceso de vacunación , como la pérdida de las dosis o que se salten el turno de aplicación y, en tal sentido, anunció que iniciará las investigaciones a que haya lugar.

"No vamos a descuidar un solo aspecto por insignificante que parezca, no vamos a bajar la guardia en ninguna región, no vamos a desatender ninguna denuncia. Quien por acción u omisión ponga en riesgo la vida de otra persona debe ser castigado con todo el peso de la Ley. Aquí nadie puede saltarse la fila, nadie puede desperdiciar una sola dosis de la vacuna. Vamos a acabar con ese cuentico de que el vivo vive del bobo,", afirmó Cabello.

"Aquí nadie puede saltarse la fila, nadie puede desperdiciar una sola dosis de la vacuna. Nos vamos a dedicar a acabar con ese cuentico de que el vivo vive del bobo". #MargaritaCabello @PGN_COL pic.twitter.com/nf5Ksk8oiX — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) February 22, 2021

El Ministerio Público solicitará las explicaciones necesarias en cada caso e iniciará las investigaciones que corresponda a fin de establecer si por acción o por omisión se debe aplicar algún tipo de sanción; así como para identificar aquellos casos en los cuales se deba informar a las autoridades judiciales o de Policía.