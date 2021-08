Ante la solicitud de ampliar el intervalo de dosis de Pfizer a 12 semanas que hizo el Gobierno al Invima, esta entidad entregó concepto negativo a la petición ya que no hay estudios científicos al respecto. Sin embargo, la potestad de la organización del Plan Nacional de Vacunación y el uso de las dosis le corresponde al Gobierno

Blu Radio conoció la resolución emitida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) en donde responden a la solicitud del Ministerio de Salud de ampliar el intervalo de dosis de la vacuna de Pfizer a las 12 semanas y no a los 21 días como la farmacéutica recomienda. Según el INVIMA no existen estudios científicos que comprueben la eficacia de la vacuna a las 12 semanas por lo que no recomienda prolongar las dosis.

“Con base en la información científica disponible la Sala de Medicamentos del INVIMA considera que no hay datos clínicos robustos para preferir un intervalo diferente a 21 días para administrar la segunda dosis, el estudio clínico principal utilizó un intervalo de 21 días. La Sala resalta que la información científica disponible aporta datos clínicos robustos para un intervalo de 21 días para administrar la segunda dosis”, explica la resolución emitida por el INVIMA.

Este concepto fue entregado al Ministerio de Salud el pasado 15 de julio de este año en donde notificó que no se modificará el certificado de “Uso de emergencia” que tiene Pfizer en el país. Sin embargo, el Ministerio de Salud no atendió este llamado y continúa recomendando la aplicación de Pfizer a las 12 semanas para los mayores de 12 años sin comorbilidades.

El ministro de salud, Fernando Ruiz incluso pidió una nueva modificación en el intervalo de dosis, pero esta vez para la vacuna de la farmacéutica Moderna, que utiliza el mismo mecanismo de ARN mensajero a las 12 semanas de aplicarse la primera dosis. Mencionando incluso que hay tres vacunas con este tiempo prolongado (Pfizer, AstraZeneca y Moderna)

“Se hizo la solicitud al Invima de evaluar la posibilidad de ampliar el tiempo entre dosis. Con lo cual, la vacuna de Moderna, la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Pfizer nos quedaría a las 12 semanas las segundas dosis. La evidencia es muy fuerte”, mencionó el ministro el pasado 20 de agosto en un puesto de mando unificado.

A pesar de que el concepto emitido por el Invima es negativo, el Gobierno tiene la potestad de utilizar los intervalos de dosis de acuerdo a su concepto en el Plan Nacional de Vacunación como lo menciona en la resolución

“En el contexto de la emergencia sanitaria, con base en la información científica actual, la disponibilidad de vacunas, el desarrollo de la campaña de vacunación y el estado de la pandemia, el Ministerio de Salud y Protección Social podrá implementar un intervalo entre 21 y 84 días para administrar la segunda dosis, acorde con los lineamientos técnicos y operativos del plan nacional de vacunación contra el Covid-19”, advierte el documento del Invima

Aún está a la espera el concepto emitido por la institución para ampliar las segundas dosis de Moderna a los 84 días. Sin importar que se niegue o se acepte la modificación de su autorización, el Ministerio de Salud planea ampliar ese intervalo entre dosis.