Blanqui, el gato de 16 años que por fin encuentra hogar: esta es su historia

Blanqui, el gato de 16 años que por fin encuentra hogar: esta es su historia

Después de una vida callejera y un pasado difícil, este gato mayor encuentra el cariño de una familia que decidió abrirle las puertas y adoptarlo a pesar de su edad.

Blanqui, gato que vivió 16 años en las calles es rescatado
Blanqui, un gato que vivió 16 años en la calle, fue adoptado por una familia
Foto: captura redes sociales @fundaciosilvestre
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de nov, 2025

