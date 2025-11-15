Blanqui, el gato de 16 años que por fin encuentra hogar: esta es su historia

Blanqui, un gato blanco con motas grises, vivió durante 16 años en las calles de Barcelona. Su vida dio un giro cuando fue rescatado por la Fundación Silvestre, un refugio que da una segunda oportunidad a felinos abandonados.

Según el refugio, Blanqui sufrió un atropello antes de ser encontrado. Las personas que lo hallaron lo llevaron a una clínica veterinaria para recibir atención médica.

Después de la cirugía, fue trasladado al refugio y, a pesar de su edad avanzada y todos los años en las calles, demostró una recuperación significativa luchando por vivir.

El equipo del refugio relata en diferentes post de Instagram todo su proceso, mecionando que desde el primer día Blanqui mostró una ternura especial: "siempre receptivo al cariño, se acercaba con timidez pero sin reservas". Esto fue lo que cautivó a la familia que lo adoptó.



La llegada de Blanqui a esta familia fue emocionante, debido a que, a pesar de tener 16 años, es un gato muy familiar y juguetón, según sus dueños.

Desde la fundación manifestaron su inmensa alegría y siguen el día a día de Blanqui. Publican fotos y videos del gato sobre su cama, totalmente adaptado a la nueva rutina.

La fundación señala que estos gatos suelen tener personalidades calmadas, son agradecidos y ofrecen un tipo de conexión íntima que muchas personas subestiman.

Con su hogar asegurado, Blanqui ahora puede disfrutar de una rutina tranquila, con cama, momentos de juego y el calor con una familia.

Por otro lado, voceros de organizaciones protectoras subrayan que la edad no impide que estos animales disfruten de una vida digna y plena dentro de un hogar.

En distintas entidades se impulsan campañas para sensibilizar al público sobre la importancia de considerar a los felinos senior, pues su permanencia prolongada en refugios incrementa los costos de cuidado y reduce las posibilidades de recibir nuevas oportunidades.