¿Cuántos ha leído? Estos son los libros que más se vendieron en Colombia durante 2025

La Cámara Colombiana del Libro reveló el listado oficial de los libros más vendidos en Colombia durante 2025, con base en un sistema confiable de medición de ventas en los principales puntos de comercialización del país. El informe presentado ofrece un panorama claro de los hábitos de lectura de los colombianos.

El ranking se construyó a partir de datos recopilados por Nielsen BookScan, firma internacional especializada en el seguimiento de ventas de libros impresos en más de cinco continentes. La medición incluye librerías y grandes superficies que concentran una parte significativa del mercado editorial nacional La Cámara Colombiana del Libro….



¿Qué es lo que más leen los colombianos?

Para este balance anual, la Cámara Colombiana del Libro clasificó los resultados en tres grandes categorías: ficción para adultos, no ficción para adultos y literatura infantil y juvenil. Esta segmentación responde a estándares internacionales utilizados en los principales mercados editoriales del mundo.

En la categoría de ficción para adultos, el primer lugar lo ocupó El último secreto, de Dan Brown, seguido por La vegetariana, de Han Kang, y Vírgenes y toxicómanos, de Mario Mendoza. La lista también incluye títulos de autores reconocidos como Isabel Allende, Juan Gabriel Vásquez y Gabriel García Márquez.

La no ficción para adultos estuvo dominada por libros de desarrollo personal, psicología y reflexión. El más vendido fue Cómo mandar a la mierda de forma educada, de Alba Cardalda, mientras que Hábitos atómicos, de James Clear, y Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estapé, completaron el podio.



Otros títulos destacados de esta categoría fueron El poder del ahora, de Eckhart Tolle, La psicología del dinero, de Morgan Housel, y El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, lo que evidencia el interés sostenido por lecturas asociadas al bienestar emocional y la superación personal.

Finalmente, en cuanto a literatura infantil y juvenil, el liderazgo lo tuvo Terapia para llevar, de Ana Pérez, seguido por Querida yo: tenemos que hablar, de Elizabeth Clapés. La saga Empíreo, de Rebecca Yarros, logró posicionar varios de sus títulos entre los más vendidos del año.