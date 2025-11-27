Guillermo Cano, 100 años: colección editorial y reconocimiento a medios comunitarios en su nombre

El nombre de Guillermo Cano sigue resonando en la historia del país, del periodismo y de la libertad de prensa. Esta vez lo hizo desde la Biblioteca Nacional de Colombia, cuarenta años después de su asesinato y cien años después de su nacimiento, el 12 de agosto de 1925, en Medellín.

La Biblioteca Nacional de Colombia y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes rindieron un homenaje al exdirector de El Espectador, asesinado en 1986 por denunciar al narcotráfico, con dos apuestas claras que honran su legado: reconocer la labor de medios comunitarios de todo el país y poner en circulación una colección editorial que ofrece otra mirada sobre su legado para las nuevas generaciones.

Durante 2025, el Ministerio desplegó varias iniciativas para conmemorar el centenario de Cano y una de las actividades de cierre tuvo lugar este 27 de noviembre, cuando se entregó el Reconocimiento Guillermo Cano a la labor periodística en el campo cultural a ocho organizaciones y colectivos de comunicación comunitaria, seleccionados por su aporte a la salvaguarda de los territorios bioculturales, la construcción de paz y el fortalecimiento de procesos comunitarios.

En esta distinción del Ministerio, que vuelve su mirada sobre el periodismo y los procesos sociales alrededor de la comunicación, cada proyecto recibirá un estímulo de 25 millones de pesos para fortalecer sus labores.

Para Adriana Martínez Villalba, directora de la Biblioteca Nacional, Guillermo Cano fue un director de periódico que creyó siempre en los jóvenes y que se propuso narrar el país desde las voces locales, desde las regiones. Con esa vocación de Cano, Villalba explica que de ahí surge este premio: “este reconocimiento al periodismo comunitario buscaba reconocer la labor de esos periodistas que desde pequeños medios, proyectos, están construyendo la historia del presente de este país”.



Ganadores del Reconocimiento Guillermo Cano a la labor periodística en el campo cultural

El premio se otorgó en dos categorías. En Periodismo escrito en soporte digital o impreso fueron seleccionados cuatro proyectos: Fundación Socio Cultural Quira, El Tiranosaurio Digital, Corporación de Medios Agencia Sur y la Integración Comunitaria Asinco.

Ganadores del Reconocimiento Guillermo Cano a la labor periodística en el campo cultural. Foto: Biblioteca Nacional de Colombia y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

La Fundación Socio Cultural Quira, con sede en Bogotá, opera un portal cultural que combina contenidos artísticos, académicos, comunitarios y ambientales, con una línea editorial centrada en la interculturalidad y la cohesión social.

El Tiranosaurio Digital, una plataforma de periodismo audiovisual independiente que recorre el país mostrando aquello que llaman “el país que vale la pena ver”: historias de cultura, paz y medioambiente que suelen quedar por fuera del radar mediático.

La Corporación de Medios Agencia Sur, por su parte, a través del periódico El Callejero impulsa procesos de comunicación comunitaria y educación popular con comunidades históricamente marginadas. El cuarto proyecto seleccionado es Integración Comunitaria Asinco, una asociación sin ánimo de lucro que trabaja con enfoque de equidad de género, fortaleciendo procesos culturales y de formación audiovisual en articulación con organizaciones sociales.

La segunda línea, Formatos innovadores de periodismo cultural, premió también a cuatro iniciativas. Eskaparate Medios, un proyecto joven de Bogotá, centra su trabajo en las localidades de Kennedy, Tunjuelito y Bosa, donde combina lenguajes digitales, crónicas, reportajes y fotografía para tejer comunicación intercultural en barrios populares.

La Fundación Parcela Cultural Campesina fue reconocida por once años de trabajo continuo en Sumapaz, donde promueve prácticas artísticas y patrimoniales que reivindican la cultura campesina desde una perspectiva territorial y diferencial.

Zipa Exiliados, por su parte, es un medio comunitario de radio independiente fundado por personas extranjeras residentes en Colombia, con una historia atravesada por el exilio. Sus integrantes trabajan en torno a derechos humanos, libertad política y diversidad de pensamiento.

El cuarto galardonado en esta categoría fue Planeta SAS BIC, organización que ha sostenido plataformas de comunicación comunitaria y procesos de formación de nuevos talentos, siempre desde la defensa del buen vivir, el cuidado de lo común y la paz territorial.



El país de Guillermo Cano

El homenaje incluyó además el lanzamiento de la colección editorial “El país de Guillermo Cano”, una coedición entre la Biblioteca Nacional de Colombia y El Espectador, que ahonda en la trayectoria y legado de Guillermo Cano desde la biografía, la ilustración y sus propias palabras.

“Leer a Guillermo Cano es leer una versión honesta del país”, afirmó Jorge Cardona, quien fue editor general y jefe de redacción de El Espectador, y quien durante años ha documentado y registrado el trabajo de Guillermo Cano y de ese diario.

La colección abarca tres libros disponibles de manera gratuita en la Red Nacional de Bibliotecas y en formato digital: “Don Guillermo”, una biografía ilustrada en formato cómic que reconstruye momentos clave de su vida, desde su ingreso al diario hasta su asesinato. “El periodista”, reúne crónicas, columnas y editoriales escritos entre 1949 y 1986, seleccionados por Jorge Cardona, que permiten leer la historia contemporánea del país desde la mirada de Cano.

Panelistas que participaron en el homenaje a Guillermo Cano. Foto: Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

El tercer libro es “El maestro”, escrito por la periodista Maryluz Vallejo Mejía, que recoge siete perfiles que muestran al editor riguroso, al formador de generaciones y al defensor radical de la libertad de prensa.

En el marco de los homenajes a Cano Isaza, este domingo, 30 de noviembre, se llevará a cabo en el Auditorio León de Greiff, de la Universidad Nacional a las 4:00 p. m. el concierto “Presencias — Sonidos & Ecos”, que presentará el “Réquiem del Silencio” de Blas Emilio Atehortúa, recientemente recuperado por la Biblioteca Nacional.

Esta obra fue estrenada en 1987, en el marco de la violencia que sufría el país a manos del narcotráfico, como un homenaje a las víctimas, en especial Guillermo Cano, Rodrigo Lara Bonilla y el magistrado Carlos José Medellín. Esta presentación será de entrada libre y gratuita.