Blu Radio  / Sociedad  / Educación  / Profesor del CSU pide activar medidas de protección por denuncias de amenazas en la Unal

Profesor del CSU pide activar medidas de protección por denuncias de amenazas en la Unal

El representante profesoral ante el Consejo Superior Universitario, Diego Torres, solicitó a la Rectoría encargada acciones urgentes para proteger a miembros de la comunidad académica que afirman haber recibido amenazas en medio de la coyuntura institucional.

