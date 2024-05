Omar Geles y el origen de 'Los Caminos de la Vida', canción que dedicó a su madre

Con 127 millones de reproducciones en YouTube, 'Los Caminos de la Vida' que interpretaron Los Diablitos, pero que escribió el gran Omar Geles, es uno de los vallenatos con más significado para los colombianos.

Una letra que toca fibras por lo que representa el sacrificio que hace una familia para surgir y sobrevivir en este país, hace de esta canción todo un himno que con la muerte de Geles en la noche del 21 de mayo, volvió a la memoria de muchos.

¿Cuál es el origen de 'Los Caminos de la Vida'?

Lejos de ser una simple composición ficticia, la canción narra las vivencias y dificultades que Geles atravesó junto a su madre, Hilda Suárez Castilla, y sus hermanos durante su niñez.

Geles expresó en repetidas ocasiones que esta canción representó el mayor homenaje que pudo haberle hecho a su madre en vida. La letra plasma las carencias, el trabajo duro y la lucha constante que enfrentaron como familia para salir adelante.

Según Codiscos, Omar Geles escribió esta letra en un cuaderno de hojas amarillas en 1992 y amigablemente quiso cederla a El Binomio de Oro para que la grabaran, pero no sucedió así, el destino dictaba que debía ser eternizada por él mismo y su compañero de canciones Jesus Manuel Estrada con Los Diablitos Vallenatos.

Así se convirtió en un himno para muchos que se identificaron con las letras y la emotiva historia que transmite.

Letra de 'Los Caminos de la Vida' de Omar Geles

Los caminos de la vida no son como yo

Pensaba, como los imaginaba no son

Como yo creía

Los caminos de la vida son muy difícil de

Andarlos difícil de caminarlos y no encuentro

La salida

Yo pensaba que la vida era distinta

Cuando estaba pequeñito yo creía

Que las cosas eran fáciles como ayer

Que mi viejita buena se esmeraba

Por darme todo lo que necesitaba

Y hoy me doy cuenta que tan fácil

No es

Porque mi viejita ya está cansada

De trabajar pa´ mi hermano y pa´ mi

Y ahora con gusto me toca ayudarla

Y por mi vieja, luchare hasta el fin

Por ella luchare hasta que me muera

Y por ella no me quiero morir tampoco

Que se me muera mi vieja pero que va,

Si el destino es así

Los caminos de la vida no son como yo

Pensaba, como los imaginaba no son

Como yo creía

Los caminos de la vida son muy difícil

De andarlos difícil de caminarlos, yo no

Encuentro la salida

¡Hay mama! ¡y hombre! ¡los hermanos

Que más se quieren! ¡francisco y Jaime

Losantos!

Uno sabe que la vida de repente ha de

Acabarse y uno espera que sea tarde

Que llegue la despedida

Un amigo me decía recompensare a mis

Viejos por la crianza que me dieron y no

Le alcanzo la vida

Por eso te pido a ti mi Dios del cielo

Para que me guíes al camino correcto

Para a mi viejita linda compensar

Para que olvide ese mar de sufrimientos

Y que de ella se aparte todo el tormento

Que para criarnos tuvo que pasar

Viejita linda tienes que entenderme

No te preocupes, todo va a cambiar

Yo sufro mucho madrecita al verte

Necesitada, y no te puedo dar

A veces lloro al sentirme impotente

Son tantas cosas que te quiero dar

Y voy a luchar incansablemente

Porque tú no mereces sufrir más

Los caminos de la vida no son como

Yo pensaba, como los imaginaba no

Son como yo creí.

"Los Caminos de la Vida" no solo consolidó la posición de Geles dentro del vallenato, sino que se convirtió en una canción emblemática del género, trascendiendo generaciones y fronteras.