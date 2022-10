"¿Dónde jugó García Márquez?": la curiosa pregunta de influencer argentino a Falcao se volvió viral

Radamel Falcao García vuelve a ser tendencia en redes sociales y no por su rendimiento deportivo con el Rayo Vallecano, sino por un curioso momento que vivió en Vallecas, España, cuando conoció al influencer argentino Jero Freixas, que le preguntó por un jugador colombiano en especial.

"Tengo una pregunta fundamental 'Tigre', tengo una duda que me está carcomiendo la cabeza. 'Jose', mi esposa, dice que hay un jugador colombiano muy famoso que se llama García Márquez, yo necesito saber dónde jugó, tú jugaste con él”, le preguntó el argentino al samario, que en medio de risas no dudo en contestar que era de su tierra natal.

Falcao no pudo aguantar la risa en medio de las preguntas del argentino y le aseguró que Márquez jugaba con las manos. “Gracias por sacarme de la duda Tigre”, le respondió, a lo que el futbolista colombiano le contó que no se pierde sus videos y se divierte mucho con ellos.

Cabe recordar que no es la primera vez que Freixas hace este chiste en torno Gabriel García Márquez, pues hace unos meses cuando visitó Colombia también se preguntó lo mismo en uno de los videos. El argentino es un amante del fútbol y recibió camisetas de Millonarios, Santa Fe, Atlético Nacional, entre otros, durante su paso en el país.

El video rápidamente se volvió viral y cientos de comentarios reaccionaron al momento que vivió Freixas con el tigre de Santa Marta.

“Cómo no querer al tigre Falcao”; “Ahí está, ¡García Márquez es arquero!”; “El video tendría que terminar con los saludos a tu esposa”; “Es arquero, que crack”; “Jero...sos un fenómeno!!!!...que lindo lo que ustedes hacen”, son algunos de los comentarios en el popular video.

“¿En Argentina de qué equipo eres? De River, ¿verdad?”, le preguntó Falcao al argentino, que le dijo que “se llevaban bien” y mencionó su posibilidad de volver al equipo de la banda cruzada, que el samario no negó.

