Becas en Bogotá y Soacha: entregarán 100 cupos para pregrados, maestrías y doctorados

Diciembre avanza sin pausa y llega con una oportunidad clave para quienes planean iniciar estudios en 2026. La Secretaría de Gobierno de Bogotá y la Alcaldía de Soacha anunciaron una convocatoria conjunta para entregar 100 becas virtuales en áreas ‘tech’ y económicas, las más demandadas hoy por el mercado laboral colombiano.

En total, serán 50 becas para Bogotá y 50 para Soacha, otorgadas en alianza con EDUCA EDTECH Group, con el objetivo de facilitar el acceso a educación superior sin importar la capacidad económica de los aspirantes.

Tatiana Fuentes, gerente de Operaciones de EDUCA EDTECH Group, explicó que con esta iniciativa se busca apoyar a quienes quieren iniciar un pregrado en 2026 o actualizar su perfil profesional en las áreas con mayor valoración empresarial. Las becas aplican para pregrados, maestrías y doctorados completamente virtuales.



¿Cómo aplicar a las becas?

Los interesados podrán postularse hasta el 20 de diciembre ingresando a www.alcaldiascol.com, eligiendo Bogotá o Soacha y cargando su hoja de vida, documento de identidad y diploma de bachiller (para pregrado) o título universitario (para maestría o doctorado).

No habrá puntajes mínimos, entrevistas ni filtros adicionales.



La convocatoria incluye 40 becas de pregrado, 40 de maestría y 20 de doctorado, respaldadas por universidades internacionales como E-Campus University (Italia), Universidad UDAVINCI (México) y Unimiami International University (Estados Unidos). Las clases iniciarán en enero, en modalidad virtual.



Oferta académica

Los pregrados más demandados por su salida laboral incluyen: Marketing Digital, Ingeniería de Internet de las Cosas, Ingeniería en Seguridad Informática e Ingeniería de Software.

En maestrías sobresalen programas como Ciberseguridad, Data Science, Project Management, Energías Renovables, Eficiencia Energética y Sostenibilidad, Ciudades Inteligentes Sostenibles e Inteligencia Artificial.

La oferta de doctorados incluye Administración y Sistemas Computacionales.

Publicidad

Los tiempos de formación serán de tres años para pregrados, un año para maestrías y tres años para doctorados.

Los títulos son susceptibles de convalidación en Colombia. Para ello, los beneficiarios deberán apostillar sus diplomas y realizar el trámite ante el Ministerio de Educación Nacional. EDUCA EDTECH Group acompañará el proceso.

La convocatoria ya está abierta y las autoridades locales esperan una alta participación, especialmente de jóvenes y profesionales que buscan dar un salto académico en 2026.