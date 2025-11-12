Más de 10.000 estudiantes recibirán becas y apoyos financieros en Universidad de los Andes en 2026

La Universidad de los Andes informó que en 2026 más de 10.000 estudiantes se beneficiarán con becas, descuentos, créditos y otros apoyos financieros destinados a facilitar el acceso y la permanencia en la educación superior. Para el próximo año, la institución destinará 148.000 millones de pesos a estos programas, con el propósito de consolidar una comunidad académica diversa, equitativa y solidaria.

En 2025, la Universidad invirtió más de 139.000 millones de pesos en ayudas financieras que beneficiaron a 9.989 estudiantes de pregrado y posgrado, cifra que representa al 42 % de la población estudiantil.

Raquel Bernal, rectora de la Universidad, destacó que las mejoras implementadas en el modelo financiero, como la diversificación de fuentes de ingreso y la ampliación de la oferta de educación continua, han fortalecido la sostenibilidad institucional y permitido cuidar lo esencial: mantener la calidad académica, controlar el crecimiento de la matrícula y ampliar el acceso.

La institución también anunció que en 2026 no habrá un aumento real en el costo de la matrícula, pues el ajuste corresponderá únicamente a la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (5,51 % entre octubre de 2024 y octubre de 2025).



Entre las opciones de apoyo se encuentran los programas Vamos Pa’lante, Ciro Angarita, Guillermo Wiedemann, Dora Rothlisberger, Yerli y Fondo Cecilia, además de convenios con Icetex, la Agencia Atenea y diferentes entidades financieras.