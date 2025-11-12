En vivo
Más de 10.000 estudiantes recibirán becas y apoyos financieros en Universidad de los Andes en 2026

Más de 10.000 estudiantes recibirán becas y apoyos financieros en Universidad de los Andes en 2026

La Universidad de los Andes anunció que mantendrá un ajuste en el valor de la matrícula limitado a la inflación y que destinará 148.000 millones de pesos para apoyar a miles de estudiantes de pregrado y posgrado el próximo año.

