Desmienten cambios en las vacaciones escolares para 2026: padres y estudiantes mantienen sus planes

Con el inicio de un nuevo año escolar, los establecimientos educativos oficiales y privados del país abren nuevamente sus puertas para recibir a miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que regresan a las aulas para iniciar un nuevo año de estudio.

Se estima que en Colombia hay más de 13.700 colegios en total, entre distritales y privados, y desde este mes muchos ya comenzaron sus clases. No obstante, una información ha estado circulando sobre un cambio en las vacaciones de los estudiantes y maestros; el Ministerio de Educación tuvo que hacer varias aclaraciones al respecto.

¿Hubo cambios en las vacaciones escolares de 2026?

El Ministerio de Educación Nacional aclaró que no ha modificado las vacaciones escolares para el año 2026. La entidad precisó que la creación y definición del calendario escolar es competencia de las secretarías de educación de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC), en ejercicio de su autonomía administrativa.

Las orientaciones generales para el calendario escolar 2026 fueron entregadas mediante la Circular 043 de 2025, a partir de la cual cada ETC define las fechas de inicio del calendario académico, las semanas de clase, los periodos de receso estudiantil y las vacaciones del personal docente y directivo docente, garantizando las 40 semanas de trabajo académico establecidas por la normativa vigente.



Estudiantes de una institución educativa en Colombia. Foto: MinEducación.

En este sentido, la información que ha circulado recientemente sobre posibles modificaciones en las vacaciones corresponde únicamente a “la propuesta propia del calendario académico de una secretaría de educación específica y aplica solo en su respectivo territorio, sin que ello represente una decisión de carácter nacional”.

Por lo anterior, el Ministerio reiteró que son las secretarías de educación de las Entidades Territoriales las responsables de definir el calendario escolar en sus territorios, teniendo en cuenta las particularidades y contextos locales, siempre en concordancia con los lineamientos entregados por la cartera.



Inicio del calendario escolar 2026 en los territorios

Entre enero y febrero de 2026, las 97 Entidades Territoriales Certificadas del país darán inicio al calendario académico, de acuerdo con las resoluciones expedidas por cada secretaría de educación. El inicio de clases se realizará de forma gradual entre el 5 de enero y el 8 de febrero de 2026, según el territorio.

Durante este proceso, la cartera de educación estará acompañando el regreso a clases mediante visitas a los territorios y acciones de seguimiento orientadas a fortalecer el acceso, la permanencia y la calidad educativa. Estas son las fechas oficiales del inicio de clases en los departamentos:

Inicio en enero (entre el 5 y el 25):

Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Santander, Norte de Santander, Córdoba, Sucre, Chocó, Caquetá, Guaviare, Magdalena, Bolívar, Cesar, Huila, Cauca, Valle del Cauca, Boyacá (algunos territorios), Bogotá D.C., Cundinamarca (varios municipios).



Inicio a finales de enero (26 de enero al 1 de febrero):

Bogotá D.C., Atlántico, Valle del Cauca, Cundinamarca, Boyacá mayoritaria, Bolívar mayoritaria, Cesar mayoritaria, Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Tunja, Villavicencio, Yopal, Popayán, Pasto, Neiva, Palmira, Buenaventura, entre otros.



Inicio en febrero (2 al 8):

Meta, La Guajira, Vaupés, Guainía zona rural, Nariño (algunos territorios), Tumaco, Uribia, Maicao, Riohacha, Jamundí.