Estudiantes podrán acceder a 736 becas de posgrado y doctorado en España en 2026–2027

Las becas de estudio son una ayuda económica para las personas, pues pueden cubrir total o parcialmente el costo de la matrícula y hasta otros conceptos como alojamiento, materiales y manutención. Además de ello, facilita la movilidad social, la integración, mejora las expectativas laborales y permite la construcción de contactos personales.

Para este 2026, una de las fundaciones más reconocidas en Colombia cuenta con más de 700 becas para estudiar posgrados y doctorados en convenio con instituciones internacionales que abarcan 203 programas académicos.



Convocatoria de becas para 2026-2027

La Fundación Carolina, en coordinación con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ha abierto oficialmente la convocatoria de becas 2026–2027, dirigida a personas procedentes de Iberoamérica interesadas en llevar a cabo estudios en España.

En esta edición, la oferta incluye 228 becas de posgrado, 120 becas de doctorado y estancias cortas posdoctorales, 114 renovaciones de becas de doctorado, 24 becas de movilidad de profesorado y 250 becas de estudios institucionales.



Datos clave de la convocatoria

En total hay 736 becas disponibles y 203 programas académicos en estas modalidades:



Posgrado (máster).

Doctorado.

Estancias cortas de investigación.

Movilidad académica.

Asimismo, las becas abarcan todas las áreas de estudio: todas las áreas del conocimiento, con especial énfasis en aquellas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



Enfoques prioritarios

La Fundación Carolina mantiene líneas estratégicas de apoyo a:



Mujeres en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Personas defensoras de derechos humanos.

Proyectos académicos con impacto social y compromiso con el desarrollo de Iberoamérica.

Proceso de solicitud y fechas de inscripción

Según la información publicada en el sitio oficial de la Fundación Carolina, los interesados en aplicar a las becas deben tener en cuenta estas fechas:

Becas de posgrado: hasta el 2 de marzo de 2026.

Doctorado, estancias de investigación y movilidad académica: hasta el 9 de abril de 2026.