Estudiantes podrán acceder a 736 becas de posgrado y doctorado en España en 2026–2027

Las becas de estudio son una ayuda económica para las personas, pues pueden cubrir total o parcialmente el costo de la matrícula y hasta otros conceptos como alojamiento, materiales y manutención. Además de ello, facilita la movilidad social, la integración, mejora las expectativas laborales y permite la construcción de contactos personales.
Para este 2026, una de las fundaciones más reconocidas en Colombia cuenta con más de 700 becas para estudiar posgrados y doctorados en convenio con instituciones internacionales que abarcan 203 programas académicos.
La Fundación Carolina, en coordinación con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ha abierto oficialmente la convocatoria de becas 2026–2027, dirigida a personas procedentes de Iberoamérica interesadas en llevar a cabo estudios en España.
En esta edición, la oferta incluye 228 becas de posgrado, 120 becas de doctorado y estancias cortas posdoctorales, 114 renovaciones de becas de doctorado, 24 becas de movilidad de profesorado y 250 becas de estudios institucionales.
En total hay 736 becas disponibles y 203 programas académicos en estas modalidades:
Asimismo, las becas abarcan todas las áreas de estudio: todas las áreas del conocimiento, con especial énfasis en aquellas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La Fundación Carolina mantiene líneas estratégicas de apoyo a:
Según la información publicada en el sitio oficial de la Fundación Carolina, los interesados en aplicar a las becas deben tener en cuenta estas fechas:
La postulación se realiza exclusivamente en línea, a través de la plataforma oficial de la Fundación Carolina. Cada programa tiene requisitos específicos, por lo que se recomienda revisar cuidadosamente las bases antes de aplicar.