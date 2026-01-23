En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
MinIgualdad
Ataque con granada Bogotá
Aranceles de Ecuador
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Educación  / Estudiantes podrán acceder a 736 becas de posgrado y doctorado en España en 2026–2027

Estudiantes podrán acceder a 736 becas de posgrado y doctorado en España en 2026–2027

Para este 2026, una de las fundaciones más reconocidas en Colombia cuenta con becas para estudiar posgrados y doctorados en convenio con instituciones internacionales; así puede aplicar.

becas en españa.jpg
Fundación en Colombia ofrece becas para estudiar en el exterior.
Foto: Universidad Anáhuac.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 23 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad