Instituciones de educación superior piden diálogo tras fin de subsidios en créditos del Icetex

La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior (ACIET) se pronunció frente a la eliminación del subsidio a la tasa de interés en los créditos educativos del Icetex, medida que ha generado un debate nacional por su impacto en estudiantes y familias. Según la entidad, esta decisión eleva significativamente el valor de las cuotas, al pasar de una tasa subsidiada cercana al 5 % a una tasa real superior, lo que representa un reto considerable para quienes planificaron sus estudios bajo condiciones distintas.

El cambio, explicado por el Icetex como una respuesta a la coyuntura fiscal, afecta especialmente a los estudiantes de estratos 1, 2 y 3, quienes ya enfrentaban dificultades financieras para sostener sus compromisos. Diversos reportes indican que las nuevas cuotas alcanzan montos que podrían resultar impagables, lo que abre la posibilidad de que muchos jóvenes no logren culminar sus programas académicos.

ACIET subrayó que, más allá de las cifras económicas, está en riesgo la permanencia estudiantil y, con ello, la salud psicosocial y el tejido social de miles de familias. Para muchos jóvenes, el crédito educativo no solo representa un apoyo financiero, sino la oportunidad de cumplir sus proyectos de vida y transformar su futuro.

La Asociación destacó que la educación superior debe entenderse como un bien público que impulsa la movilidad social, la innovación y la equidad. Por ello, reiteró la necesidad de abrir espacios de diálogo informado y constructivo entre el Icetx, los estudiantes y sus familias, con el fin de encontrar alternativas que garanticen la inclusión y la permanencia en el sistema educativo.

Finalmente, ACIET planteó que el gran reto es alcanzar un equilibrio entre sostenibilidad financiera y justicia social. En este contexto, el Icetex está llamado a convertirse en un aliado que acompañe y oriente, de manera que se avance hacia una sociedad más justa, equitativa e incluyente, donde la educación se consolide como un proyecto de país y un motor de paz y desarrollo colectivo.