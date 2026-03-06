MinEducación desmiente información falsa que circula en Tolima: generaba confusión entre estudiantes

El Ministerio de Educación es la entidad encargada de que la población acceda a los diferentes niveles de formación que hay en Colombia y también de crear políticas públicas encaminadas al funcionamiento y actualización del sistema educativo del país.

Asimismo, se encarga de emitir las directrices por las que se deben regir las secretarías de educación que se encuentran en el territorio nacional. Frente a esto, la entidad denunció la circulación de documentos falsos en el departamento del Tolima, lo que pudo generar confusión entre estudiantes, docentes, instituciones educativas y a la opinión pública en general.



MinEducación desmiente información falsa que circula en Tolima

Los documentos que han estado circulando fueron detectados en redes sociales y cadenas de WhatsApp, por lo que la información allí contenida se hizo viral en pocas horas.

Según el MinEducación, la supuesta comunicación fue emitida a una universidad en Tolima (UIniEspinal), antes conocida como Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional, ITFIP.

Dicho documento contenía información que puede generar confusión a estudiantes, docentes e instituciones educativas y demás actores en general. Además de algunas indicaciones para evitar inconvenientes durante la próxima jornada electoral.



Como consecuencia, la entidad hizo un llamado urgente a la comunidad educativa con el fin de que verifiquen siempre “la autenticidad de las comunicaciones a través de los canales oficiales” y evitar que el nombre y la imagen del Ministerio de Educación se vea afectada.

El falso documento que circulaba contaba con logotipo de la entidad, código QR, número de radicado y la firma del subdirector técnico de Inspección y Vigilancia, por lo que fue casi imposible identificar que se trataba de información falsa.



Recomendaciones para la estudiantes, padres y la ciudadanía

Como consecuencia, el MinEducación ya está adelantando acciones administrativas y legales para identificar a los autores de dicho documento y evitar que se continúe afectando la imagen del ente educativo.

De igual forma, pidió a las instituciones, estudiantes, padres y la ciudadanía en general denunciar la información falsa por medio de los canales oficiales y a las autoridades, y no replicarla en redes sociales.

¡Mucho cuidado! Queremos alertar sobre la circulación de comunicaciones falsas en el departamento del Tolima. Detectamos que se está usando indebidamente nuestra imagen oficial en documentos dirigidos a UniEspinal (antes @ITFIP_ ). Ya iniciamos las medidas administrativas y… pic.twitter.com/q4SGGa1iDa — MinEducación (@Mineducacion) March 4, 2026