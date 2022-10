El reclamo de Luis Colmenares a una aerolínea porque tuvo que compartir vuelo con un perro

Un airado reclamo por parte de Luis Colmenares , padre del joven fallecido Luis Andrés Colmenares, se volvió tendencia en redes sociales y blanco de críticas de los amantes de las mascotas.

El hombre, a través de su cuenta de Twitter reclamó porque la persona que iba a su lado estaba acompañada de su perro.

“Estoy de acuerdo que NO maltraten a los animales y me molesta cuando alguien lo hace. Pero tampoco estoy de acuerdo que me pongan a viajar junto con un perro y me molesta cuando alguien que vaya a mi lado lo hace. Puedo reclamar que soy alérgico?”, reclamó a la aerolínea Avianca a través de un trino.

Ante el mensaje de reclamo, la aerolínea contestó y justificó a través del mismo medio , el hecho de que la mujer pudiera viajar junto a su mascota, además le dio a conocer las opciones que tiene como pasajero en caso de que quisiera cambiar su silla o ubicación debido a la alergia que alegó tener.

Luis, soy Cata. En nuestros vuelos ofrecemos el servicio de mascotas a bordo, cumpliendo con todos los requisitos para que el viaje sea seguro; esto incluye documentos y vacunas. (1/2) — Avianca Escucha (@AviancaEscucha) October 23, 2022

De otro lado, el reclamo Colmenares tomó tanta fuerza en redes sociales, que la dueña de la mascota también se refirió a la presencia de su perro durante el vuelo y le pidió “no desinformar”, asegurando que en ningún momento el perro ni siquiera se le acercó.

Así iba mi perro al lado del señor Colmenares. Le pido deje de desinformar y decir que mi perro lo paso oliendo y poniéndole la cabeza en sus piernas. Mi perro ni lo olió, miro, ni le tiro. pic.twitter.com/gW8yJPhZbj — bellita (@isabellavg022) October 24, 2022

Lo cierto es que el mensaje de Colmenares abrió el debate en redes sociales sobre la presencia de mascotas durante los vuelos y personas que están a favor y en contra de la práctica comentaron masivamente.

“Para mí sería el vuelo perfecto. Divino ese compañero de viaje. Puede pedir cambio de silla?”, “Hay q tener en cuenta que su peludito puede incomodar a otros...”, “Yo le cedería mi puesto gustoso de viajar con tan hermosa compañía perruna” y “Tengo derecho a viajar con mi mascota, lo que no puedo es imponérsela a los demás”, son algunos de los mensajes.

De otro lado, hay que recordar que aerolíneas como Avianca exigen ciertos requisitos para poder hacer uso del servicio; como demostrar si se trata de una mascota de asistencia, peso y altura máximos, vacunas al día, correa, entre otros.

