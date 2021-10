Epa Colombia lanzó billetes desde un helicóptero y se volvió viral en redes sociales

Epa Colombia volvió a ser tendencia en redes sociales, esta vez por un video en el que sale desde un helicóptero lanzando billetes.

En el video se puede observar como Daneidy Barrera tiene una gran cantidad de dinero que lanza por la ventana mientras sobrevuelan una ciudad que parece ser Bogotá.

Ante el hecho, los usuarios en las redes sociales no dudaron en reaccionar, pues se burlaron y afirmaron que estaba lanzando billetes de monopolio, pero otros señalaron que sus keratinas le han dejado grandes ganancias.

"¿Esa queratina da para tanto?", "Si es dinero de verdad es sospechoso", "El dinero transforma a muchas personas", son algunos de los comentarios de los usuarios en las redes sociales.

La publicación llega precedida de varios escándalos de los que la influencer ha sido protagonista, incluso, hay quienes han cuestionado el origen de su fortuna.

Cabe recordar que hace poco Daneidy Barrera tuvo que pagar una millonaria multa por el polémico video en el que apareció rompiendo una estación de TransMilenio.

En otra de sus recientes apariciones reveló que la persona que presuntamente le había robado 1.800 millones de pesos a su empresa, era su contadora y también la contadora de Farina. Además, confesó que esta mujer le habría hecho brujería.

“Ella me hizo brujería, yo ya me limpié de eso. Yo no quería decirlo hasta que me limpiara, pero me hizo el muñeco, era una porción de keratina amarrada a mis manos, sin ojos, sin boca y por dentro una cantidad de maric...”, afirmó.

Vea el video:

Epa Colombia tirando dinero desde un helicóptero. pic.twitter.com/oAflxPdQZk — John Cruz  (@johncruzc) October 5, 2021