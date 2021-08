Video: ‘Epa Colombia’ aseguró que su contadora la robó y le hizo brujería

Este viernes, 27 de agosto, ‘Epa Colombia’ reveló en un video que la persona que presuntamente le había robado 1.800 millones de pesos a su empresa, era su contadora y también la contadora de Farina. Además, confesó que esta mujer le habría hecho brujería.

“Ella me hizo brujería, yo ya me limpié de eso. Yo no quería decirlo hasta que me limpiara, pero me hizo el muñeco, era una porción de keratina amarrada a mis manos, sin ojos, sin boca y por dentro una cantidad de maric...”, afirmó.

‘Epa Colombia’ mostró el muñeco con el que fue víctima de brujería, afirmando que lo había encontrado en su empresa, gracias a que desocuparon una bodega, dentro de una caja.

“Yo no creía en eso hasta que me pasó a mí. Yo quisiera boletearla, pero estoy tratando de recuperar el dinero, pero en Colombia no hay ley, es solo para los pobres”, puntualizó.

Vale la pena recordar que hace poco ‘Epa Colombia’ contó en redes sociales que en una semana logró pagar la millonaria multa que le impuso el Tribunal Superior de Bogotá por vandalizar TransMilenio.

Vea el video:

