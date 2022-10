“Es un secuestro con gastos pagos”: grave denuncia de colombiano que devolvieron de México

Omar Callejas, oriundo de Duitama, en Boyacá, esperaba vivir las vacaciones de su vida en México, pero a su llegada a ese país todo se transformó en una verdadera pesadilla: autoridades migratorias lo encerraron “en un hueco”, lo golpearon y robaron dinero, según denunció en Mañanas Blu.

El colombiano aseguró que lo trataron como un “delincuente”, cuando solo, al igual que los demás retenidos, era un turista que terminó metido en el llamado ‘cuartico del rechazo’, donde no había baño, comida o cámaras de vigilancia. Según contó, violaron todo tipo de protocolos y nunca les dieron explicaciones del porqué los estaban deteniendo.

“Me golpearon, maltrataron, me dejaron 24 horas allá encerrado, solo. A parte, me robaron 500 dólares de mi cartera, se aprovecharon de que en esa zona no había cámaras (…) 36 horas después de ingresar a México pude comunicarme con mi familia porque autoridades me dejaron”, narró Callejas.

Según su relato, no entiende por qué es a familias enteras, niños jóvenes y adultos mayores a las que les quitaron sus documentos, maletas y que, finalmente, terminaron de regreso en Colombia. A todos los malos tratos que denunció se suma que no les dieron alimentación porque, añadió, le decían que era la aerolínea la que tenía que “responder por esas necesidades básicas”.

“Fue una experiencia muy traumática, la verdad es que uno va con una expectativa de pasar unas vacaciones, ya con todas las cosas en regla, tiquetes ida y vuelta, reservación en hotel, absolutamente todo, y llegar a México es un secuestro con todos los gastos pagos”, comentó Callejas en Blu Radio.

Justamente, sobre estos presuntos abusos contra los colombianos en territorio mexicano, fuentes de la Cancillería colombiana le contaron a Blu Radio los detalles de la reunión con las autoridades de ese país, que iniciaron este lunes, 24 de octubre, en el Distrito Federal.

Dicho encuentro busca salidas a la situación de los connacionales que no son admitidos en ese país y que en varias ocasiones han sido víctimas de maltratos en la zona de migración.

