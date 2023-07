Escalofriante: mujer asegura haber encontrado un feto abortado en habitación de hotel

En un impactante suceso que generó conmoción en la comunidad local, una mujer estadounidense afirmó a través de redes sociales haber encontrado un objeto perturbador en una habitación de hotel. Este incidente, de inmediato, puso en tela de juicio la calidad de los servicios ofrecidos por el establecimiento, ya que se alega que no se tomaron las medidas necesarias para abordar la emergencia.

La protagonista de este inquietante relato es Ash White, quien se dio a conocer en las redes sociales después de publicar un video en el que narró su desafortunada experiencia en el Hilton Garden Inn de Tallahassee, en Florida. Durante el video, White describió la habitación como desordenada, llena de bolsas de basura y, lo más sorprendente de todo, había una bolsa con un contenido rojizo y lo que ella calificó como un "feto". Además, sorprendida por el hallazgo, decidió recoger la bolsa mientras continúa grabando.

Según el medio local New York Post, las autoridades del hotel aseguraron que era poco probable que se tratara realmente de un feto, ya que mantenían un acuerdo con Planned Parenthood, una organización sin fines de lucro que brinda servicios de aborto seguro, asesoramiento y apoyo en adopciones. Sin embargo, White afirmó en su video que: "Esto no es algo que simplemente le pusieron a alguien y esperaban que siguiera con su día... Fue el peor día de todos. Quiero que me devuelvan mi dinero".

La verdad sobre el supuesto feto

Publicidad

Después de una exhaustiva investigación, el hotel determinó que el contenido de la bolsa era, en realidad, vómito de un huésped anterior y que el tono rojizo se debía a restos de vino tinto.

"Ante estas graves acusaciones, nuestro personal se puso en contacto de inmediato con la policía y se llevó a cabo una investigación forense. El análisis concluyó que la acusación era falsa... Nos tomamos muy en serio todas las preocupaciones de nuestros huéspedes y nos esforzamos por mantener los más altos estándares de limpieza y seguridad", declaró un portavoz del establecimiento.

Sin embargo, a pesar de que el hotel desmintió las afirmaciones de White, su publicación adquirió relevancia en redes sociales y generó acusaciones contra el establecimiento.

Publicidad

"La mujer que encontró al bebé aseguró que este fue el peor día de su vida, y aunque compartimos su opinión, creemos que este incidente no solo es espantoso, sino que también refleja los últimos 50 años de legalización del aborto. La legalización del aborto ha permitido que los bebés sean tratados como desechos sin valor", afirmó la cuenta Students for Life of America en relación a este caso.

Feto abortado en hotel Foto: Facebook @ash.a.mitchell.5

¿No sabe quién lo llama? Estas aplicaciones podrían ayudarlo a identificar los números desconocidos