El significado de los sueños: una conexión entre los sentimientos y la mente

Desde la primera guerra mundial los soldados tenían múltiples pesadillas por el alto impacto que generaban los hechos, eso generó que los sueños se volvieran un estudio importante para psicoanálisis, pues son la representación de las emociones de lo que deseamos o queremos. En algunas ocasiones al pasar la noche se despiertan con miedo, incertidumbre e incluso feliz por esa conexión entre la mente y el alma, así explicó la terapeuta de sueño, Pilar Ibáñez, en Casa BLU.

"Todos los sueños son positivos, lo que llamamos pesadillas son alertas que tienen un mensaje; los que no, son aquellos que 'no me acuerdo'. Cuando soñamos algo después de una fiesta no son importantes, ya que son una desintoxicación de lo vivido. Por ejemplo, soñar con agua está vinculado con las emociones y de acuerdo a lo que suceda con ella es un mensaje completo diferente" explicó.

Alguna de las visiones que se tienen a través de estas imágenes mentales, pueden llegar a ser una ayuda para la vida. Pilar dijo que cuando se sueña con números, muchas veces no es porque la persona vaya a ganarse la lotería, sino que deben convertir esos números a uno solo y encontrar la palabra que define el corazón.

"Contar los sueños traen buena energía y si se los digo a alguien que se alegre mucho por mí, será una inyección para mí. Eso depende a quién se lo cuento. No hacerlo y decir que no se van a cumplir es más un sueño que una realidad".

Por último, Pilar recomienda no ver el significado de ellos en el 'directorio de sueños', pues en muchos casos son exagerados y poco ligados a la realidad. "Son basados en creencias":

