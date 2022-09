Aida Victoria Merlano, entre lágrimas, rompió el silencio: “Fiscalía pide 17 años de cárcel”

Después de conocerse la codena contra Aida Victoria Merlano por complicidad en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano quien se escapó de un consultorio odontológico cuando se encontraba bajo custodia del Inepc, Victoria Merlano se refirió a esto y dio a conocer cuánto estaría pidiendo la Fiscalía.

La reconocida influenciadora rompió el silencio y habló de la condena por medio de sus historias de Instagram en las que reveló que la Fiscalía está pidiendo 17 años de prisión. sin acceso a casa por cárcel.

“Sí, me condenaron hace unas horas. A diferencia a lo que la gente puede pensar que son cuatro años o que es un delito en el que no me van a dar cárcel o que me van a dar casa por cárcel, lo que pide realmente la Fiscalía son 17 años sin acceso a casa por cárcel”, confesó Merlano, entre lágrimas.

Asimismo, la señalada reconoció que “en el fondo del corazón cree en la justicia”, y ya está adelantando su derecho a apelación y defensa con su abogado, Miguel Ángel del Río Malo, para determinar cómo va a avanzar el proceso.

“La condena contra Aida Victoria Merlano es inaceptable. Una decisión que enfrentaremos con toda la contundencia. Estoy seguro de su inocencia y la apoyaré hasta demostrarlo”, expresó el litigante, por medio de su perfil de Twitter.

Por último, Victoria Merlano agradeció por todos los mensajes de apoyo y buenos deseos que ha recibido por parte de muchos internautas en medio de la álgida situación que está pasando.

“Me ha sorprendido la cantidad de mensajes bonitos que he recibido porque, si soy sincera, cuento con los dedos de una mano la gente que me ha echado mier**. Enserio gracias por eso”, finaliza Merlano su mensaje.

La decisión judicial, tomada por el juez 20 con funciones de conocimiento, condenó a la la hija de la excongresista por el delito de fuga de presos en concurso con uso de un menor de edad. Según juristas, la condena le conllevaría una sentencia de por lo menos seis años de privación de la libertad a la influenciadora.

La excongresista Merlano, quien se encuentra en Venezuela tras ser recapturada en ese país en enero de 2020 y recibe refugio del gobierno de Nicolás Maduro, negó hasta último momento que su hija hubiese actuado en complicidad para facilitar su fuga.

