Esto significa soñar con su ex, según la Psicología

Los sueños pueden contener diferentes significados. Según la psicología , algunos sueños pueden ser muy comunes, pero el soñar con el ex, no necesariamente significa que quiera volver con esa persona, sino que su mente está procesando emociones o experiencias.

Según Sigmund Freud, los sueños reflejan deseos o conflictos internos. Soñar con un ex podría indicar que hay emociones no resueltas o que ciertos aspectos de esa relación todavía influyen en la persona.

Aún así el soñar con el ex, según especialistas, no tiene nada de malo, ni debe ser un tema de preocupación, pues es algo muy normal.

Lara Ferreiro, psicóloga y experta en terapia de pareja, señala que: “Soñar con un ex puede generar una mezcla de emociones y pensamientos opuestos, ya que los sueños suelen reflejar partes de nuestro pasado, nuestras relaciones y sentimientos. Sin embargo, su significado es subjetivo y puede variar según la persona y el contexto. A veces, este tipo de sueños pueden ser una manera del cerebro de procesar emociones pendientes o de revivir momentos pasados. No obstante, esto no siempre es así; en algunos casos, puede ser simplemente una coincidencia, aunque puede traer consigo recuerdos de esa persona”.

Por otro lado, no hay una única forma de interpretar el significado de soñar con su ex, ya que este dependerá del contexto en el que se desarrolle el sueño.

Ana Lombardía, experta en salud sexual y experta en bienestar, indicó que los sueños no tienen una base científica y lo que suelen analizar es lo que cada persona interpreta.

“Las teorías sobre los sueños no cuentan con una base científica sólida, por lo que su análisis suele centrarse más en cómo los interpretas y en las emociones que te generan, en lugar de su contenido específico. Si al soñar con tu ex experimenta tristeza, nostalgia o malestar, podría indicar que aún no ha cerrado completamente esa etapa y que sigues atravesando el proceso de duelo”, indicó la experta.