‘Piroberta’, de Sábados Felices, se accidentó en Arauca después de un evento

El conocido humorista de Sábados Felices Julián Madrid, popularmente llamado ‘Piroberta’, contó por medio de sus redes sociales que tuvo un accidente este lunes, 19 de septiembre, tras finalizar un evento en Arauca.

El humorista, según contó en un video publicado en su Facebook, transitaba en una camioneta blanca de Fortul, donde se realizó el evento, hasta Arauca, donde tomaría un vuelo a Bogotá, cuando el conductor habría perdido el control.

Publicidad

Iba hacia Arauca a tomar un vuelo y nos accidentamos. Gracias a Dios salí ileso de cualquier cosa, así como todos los pasajeros del carro. El día estaba lluvioso y creo que el conductor, al pasar un reductor de velocidad, perdió el control del carro detalló en un principio

En la misma grabación, el vallecaucano explicó qué supone qué pasó para que sucediera el siniestro vial, mostró el policía acostado con el que el conductor habría perdido el control e indicó que la camioneta avanzó casi 50 metros antes de terminar en la zanja.

Diferentes personas que se encontraban por el sector reconocieron al humorista y en pleno video le pidieron fotos; Madrid aprovechó para agradecer por el cariño de la gente y relató que se tomo al menos cuatro fotografías.

La gente me ve y dice: ‘Aprovechemos que se accidentó y tomémonos una foto’. Ya me he tomado 4. (…) Fue más el susto que cualquier otra cosa. Gracias a Dios seguimos llevando humor, pero también con bastante susto. Lo primordial es que Dios hizo que no nos pasara nada grave. Las cosas materiales vuelven y se consiguen”, agregó ‘Piroberta’.

Publicidad

Al final del clip se aprecia cómo, con ayuda de un camión, lograron sacar la camioneta de la cuneta donde había quedado, sin embargo, ‘Piroberta’ indicó que sí perdió el vuelo hacia Bogotá.

Escuche y siga el podcast Diagnóstico Criminal