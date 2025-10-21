Hallan sin vida a Medio Metro, reconocido influencer; revelan detalles del caso

En la tarde del lunes 20 de octubre se confirmó la muerte del creador de contenido mexicano Paco Pérez, conocido popularmente como El Medio Metro de Puebla, quien se hizo famoso en redes sociales por sus peculiares pasos de baile durante presentaciones en fiestas y eventos populares.

El cuerpo del joven, de aproximadamente 30 años, fue hallado en una zona boscosa cercana a un río en la localidad de San Sebastián de Aparicio, en el estado de Puebla. Según los primeros reportes de las autoridades, el cadáver presentaba una herida en la cabeza y vestía una camisa y pantalón blancos al momento del hallazgo.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras encontrar el cuerpo entre los matorrales. Efectivos de la Policía acudieron al sitio para realizar el levantamiento e iniciar las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer las circunstancias del deceso.

De acuerdo con información publicada por Milenio, la principal hipótesis apunta a un posible traumatismo craneoencefálico severo como causa de muerte. Sin embargo, los peritos no descartan que el golpe haya sido producto de un acto violento, por lo que se continúan las indagaciones.



El periodista Carlos Jiménez difundió imágenes del lugar del hallazgo, en las que se observa el cuerpo del influencer, lo que generó conmoción entre sus seguidores y un debate en redes sobre la exposición de ese tipo de contenidos.

Paco Pérez padecía acondroplasia, una condición que causa baja estatura y extremidades cortas, y se hizo célebre por su habilidad para el baile y su participación en videos virales junto a grupos musicales de cumbia.

El Grupo Super T de Paco Toxqui, con el que el influencer colaboraba, confirmó la noticia a través de un comunicado.

“Lamentamos comunicar a todos nuestros seguidores el fallecimiento de nuestro compañero Medio Metro. Nos unimos al dolor que embarga a la familia Pineda. Descansa en paz. Hasta siempre, amiguito, te vamos a extrañar. Dejas un gran vacío en nuestro escenario”.