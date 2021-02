Hay que dialogar, escuchar, llegar a consensos y salir adelante: Linero sobre medidas de gastrobares

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer un decreto en el que pone en cintura a los bares que funcionan actualmente en la ciudad y que incorporaron la venta de comida para poder funcionar como gastrobares.

A propósito de este tema, Alberto Linero afirmó que es un tema complejo porque no se sabe realmente si vale la pone poner esa medida tan estricta, pero agregó que hay que llegar a consensos por el bien de todos.

Hay muchos empresarios que hicieron inversiones y con la medida sienten que la van a perder, otros hacen trampas, pero creo que se requiere una actitud de apertura para conocer los casos y desde allí actuar Dijo

También señaló que la pandemia no se ha ido y es de gran importancia seguir con las medidas de bioseguridad. "El problema del licor es que la gente pierde el control y me imagino que se abrazan y arranca la cosa".

"No me gustan esas medidas que son para todo el mundo, hay que revisar los casos porque hay mucha gente que ha hecho la inversión y no la pueden perder, pero la pandemia no se ha acabado", agregó.

Finalmente Linero afirmó que hay que dialogar, escuchar, llegar a consensos e intentar salir adelante entre todos encontrando soluciones.

