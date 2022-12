“Hay que pensar antes de actuar”: mujer pillada teniendo sexo en Buga pide perdón

La joven comunicadora que fue pillada teniendo sexo a las afueras de una discoteca en Buga, Valle del Cauca, reapareció en un nuevo video pidiendo excusas por sus actos.

Las imágenes, que se han hecho viral en redes sociales, dejan ver cómo ella y

su pareja sostienen las relaciones sexuales ante la vista de decenas de personas.

Lea también: ¿Lo ha visto? Ofrecen $3 millones por perro desaparecido en Cali

Publicidad

Una de las protagonistas de los videos es precisamente Isabella Campo, una joven de 23 años, quien es técnica en medios de comunicación, que ahora pidió perdón por sus actos.

“Yo no me siento feliz ni dichosa por el acto bochornoso con mi pareja. Reconozco que fue un error y que me equivoqué”, dijo Isabella.

“Les pido disculpas a todos y en especial a mi familia que fueron los afectados directamente, mi intención no era hacerlos sentir tan mal”, añadió.

Publicidad

Entérese de: "Disfruten más la vida": habla mujer pillada teniendo sexo en una calle de Buga

A su vez, la joven hizo una reflexión sobre la crueldad de las redes sociales e indicó que esos actos no se volverán a repetir.

Publicidad

“Han sido días difíciles, el mundo es duro y te juzgan muy fuerte”, precisó.

“Espero que mi ejemplo sirva para todos sobre que hay que pensar antes de tomar una decisión, primero se debe pensar en ti y en tu familia, no solamente pensar en tu necesidad”, dijo.

Aquí el video completo:

Publicidad