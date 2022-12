Juanpis lo vuelve a hacer: parodia a nazis por muertos en protestas en Colombia

Desde este 5 de mayo nuevamente el reconocido humorista Alejandro Riaño se volvió tendencia en redes sociales por una parodia que hizo de una escena de la película ‘La Caída’ en la que se narra la caída de Hitler en la Alemania Nazi, esto en medio de las manifestaciones que se viven en el país y en las que varias personas han muerto.

A través de su personaje Juanpis González, con el que se han lanzado varias críticas al Gobierno nacional, se puede ver a un hombre bastante enojado por la toma de Cali y varios municipios cercanos por parte de manifestantes y la ineficiencia de la fuerza pública para detenerlos.

Aunque en el video ‘Yo no paro, yo produzco’ no se menciona el nombre del expresidente Álvaro Uribe, varias personas asocian el personaje con él luego de que el exsenador trinara acerca del uso de las armas por parte de policías y soldados en las manifestaciones para defenderse.

“Yo jamás pensé tener que llegar hasta aquí... pero wuon, entiendan que cuando las marchitas esas que hacen ustedes se pasan de level, yo también tengo que alzar mi voz y sacar todo mi ajuar de RoboCops. Obvio no estaba contemplada la ineptitud de mis esclavos, pero eso con un billete se arregla, don’t worry. No pasarán con su fucking revolución molecular disipada”, fue el mensaje que compartió Alejandro Riaño junto al video.

Sin embargo, el mensaje no se quedó allí y en esa misma publicación mencionó que: “si tan solo obedecieran a un man top, con ideales claros y huevos de $1,800 bien puestos, our beautiful Colombia sería hoy un país... no se si en paz, pero por lo menos ordenado. ¡Solo piénsenlo!”.

Esta es la escena real se la película 'La caída'