"Los celos son una gran señal sobre una persona violenta": Eileen Moreno

Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999 y que se empezó a conmemorar desde el año 2000.

Y es que, según la periodista Jineth Bedoya, para las mujeres la situación es dramática. Cientos son víctimas de violencia, sin contar aquellas que por temor no denuncian.

“La realidad es dramática. ‘No es hora de callar’ tiene documentados 165 feminicidios a la fecha y hay casos que no quedan en el registro. Es muy difícil de controlar esa mentalidad machista, se sigue creyendo que a las mujeres hay que corregirlas, aconductarlas, meterlas en línea, por eso hay tantos casos de violencia intrafamiliar”, dijo en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire.

La actriz Alejandra Borrero agregó que hay una falta de educación en los hombres que viene desde niños, desde la casa. Además, que la impunidad es un aspecto fundamental para que se sigan cometiendo actos contra la mujer.

“El tema de educación es fundamental y debemos educar a los hombres. Los hombres poco se meten en estos temas, desde la casa. También hay mucha impunidad, es importante que las leyes ayuden a que estas cosas pasen a otro nivel. (…) Hace que los hombres piensen que no les va a pasar nada”, manifestó.

Publicidad



Finalmente, la actriz Eileen Moreno, quien fue víctima de agresión, también reiteró la importancia de la educación en los hombres y de dejar en las mujeres un mensaje de amor a sí misma y de no permitir desde el principio actos en contra de la voluntad. Asimismo, tener en cuenta esas señales que muestran que una persona puede ser agresiva.

“Es un tema de educación, pero depende mucho de nosotras como mujeres estudiarnos, amarnos; cuando entramos en una relación tener claro qué se va a negociar y qué no, para luego, al tener la primera bandera roja, irse. (…) Los celos son una gran señal de cuándo una persona puede llegar a ser violenta, el tema de ‘no te vistas así’, de ‘este amigo no me gusta’,’ envíame la ubicación’, ‘yo te mando a recoger’, todo el tema de sentirse dominada es una señal”, destacó Moreno.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: