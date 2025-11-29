Mariana Pajón anuncia el nacimiento de su hijo: “Te sentí crecer cada día”

La ciclista colombiana de BMX, medallista olímpica, confirmó la noticia más esperada por ella y su pareja, se convirtió en madre por primera vez. El nacimiento se produjo durante la noche del 28 de noviembre en Medellín, en compañía de su esposo, según fuentes allegadas.

Aunque decidieron mantener en privado los detalles del embarazo, la noticia ha conmovido a fanáticos, amigos y familiares.

La espera fue acompañada de discretas señales en redes sociales, pues minutos antes del parto, la deportista publicó un mensaje en sus redes sociales: “Cada día estamos más cerquita de conocernos. Y aunque muero de ilusión por tenerte en mis brazos, ya empiezo a extrañar tus pataditas, tu compañía 24/7 y esta barriguita que fue tu hogar. Qué privilegio sentirte crecer dentro de mí”. Con esas palabras, dejó entre líneas el nacimiento de su hijo.

Por ahora, la familia no ha revelado el nombre del recién nacido, pero los reportes indican que todos se encuentran bien y disfrutando las primeras horas juntos.



El embarazo fue anunciado públicamente en junio de 2025, mediante un video compartido en redes sociales en el que la pareja mostró una pequeña bicicleta de madera como símbolo de la llegada de su hijo. En ese momento confirmaron que era su primer hijo y expresaron su alegría.

Desde el principio dejaron claro que querían que su hijo naciera en Colombia, un lugar que consideran su hogar, aunque reconocieron que la herencia francesa del padre también formará parte de la identidad del bebé.

La decisión de llevar con discreción este proceso se relacionó con una experiencia pasada dolorosa, debido a que la pareja reveló que previamente atravesó una pérdida. Por esto, prefirieron mantener la espera en privado hasta sentirse seguros de compartir la noticia públicamente.

Para la deportista, ser madre representa hasta ahora el triunfo más grande de su vida, según sus palabras. Aunque su trayectoria deportiva ha estado marcada por medallas y triunfos, este nuevo rol le significa una felicidad diferente.

Mientras celebra esta nueva etapa, la pareja prefiere disfrutar del presente antes de revelar más detalles de un nuevo comienzo en su vida.