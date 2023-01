Mesera trató de "ratas" a hombres que no le dejaron propina en restaurante

Sin duda uno de los trabajos más complejos es la atención al cliente, pues, allí, las personas deben ser tolerantes con la actitud del otro; por eso, los meseros consideran que su trabajo es uno de los “más difíciles” del mundo y esperan que este sea recompensando con las propinas.

Es normal escuchar en restaurantes o sitios de comidas que al final pidan incluir el servicio, que corresponde a la propina del mesero; sin embargo, algunas personas desisten de este pago, pero en algunos casos este dinero supone un ingreso extra, por eso, ciertos camareros se molestan, como le pasó a una mujer en Argentina cuando un grupo de comensales no le dejó nada en la mesa.

"Atendí una mesa de 10 adultos consumieron 50.000 pesos argentinos (267 dólares, lo que es 1,228,784.73 de pesos) en comida y dejaron 0 pesos de propina. Tan difícil es salir a comer afuera y no ser una rata con el mozo?", aseveró Viole, como se identifica ella en Twitter.

La reacción de la joven causó un revuelo en redes sociales y el trino ha sido visto por más de dos millones de personas. Esta publicación cuenta con más de 30.000 me gusta y cientos de comentarios a favor y en contra de su opinión.

“Pero exígele a tu jefe cornudísima no al que va a consumir”; “Pero si no es obligatoria la propina. De ultima pedile que no sea rata a tu jefe, y si no sale juicio laboral con fritas”; “Muy importante la nacionalidad de los comensales. Fuera de Argentina es una práctica un poco rara el dejar propina”, son algunos de los comentarios en la publicación.

Ante la ola de críticas, la mujer aseguró que le parece que como mínimo quienes gasten tanto dinero deberían tener un detalle con la persona que los atiende; según ella, son modales básicos.

