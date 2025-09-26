En vivo
Natalidad en Colombia
Pacto Histórico
Temblores en Colombia
Título Juliana Guerrero

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Periodistas deportivos se fueron a los golpes en plena transmisión en vivo: ¿hay sanción?

Periodistas deportivos se fueron a los golpes en plena transmisión en vivo: ¿hay sanción?

La escandalosa escena se hizo viral en redes y obligó al programa a detener abruptamente la transmisión.

Periodistas deportivos se fueron a los golpes en pleno programa
Periodistas deportivos protagonizaron una violenta escena que quedó registrada en vivo.
Foto: captura tomada de redes sociales
Por: Alexis David De Dios
|
Actualizado: 26 de sept, 2025

Una escandalosa escena tuvo lugar en plena transmisión en vivo durante el programa deportivo “Erick & Gonzalo”, un espacio transmitido vía YouTube en Perú.

En la transmisión, Evaristo Cruz, más conocido como 'Chevaristo' y Silvio Valencia, dos panelistas del canal, perdieron el control y terminaron yéndose a los golpes mientras discutían sobre la salida de Alianza Lima de la Copa Sudamericana, tras ser derrotado por Universidad de Chile, 2 goles por 1, el pasado 25 de septiembre de 2025.

Según los espectadores, la discusión surgió tras varios intercambios de opiniones sobre el desarrollo del partido. Ambos periodistas llevaron el debate a un tono cada vez más acalorado y comenzaron a lanzarse comentarios subidos de tono.

En el video, 'Chevaristo' le solicita a la productora que detenga la transmisión en vivo, argumentando que el programa se termina cuando él se levanta de la silla. En ese momento, y con todos los seguidores espectando la transmisión, el panelista se dirigió a la productora en un tono fuerte: "Sabes que cuando me pare, corta. Te lo pido por favor".

Periodistas deportivos se fueron a los golpes en pleno programa
En video quedó el momento en que dos comentaristas deportivos se fueron a los golpes.

Posteriormente, Evaristo se levantó de su silla y salió del set. Mientras tanto, Silvio Valencia se dirigía a ‘Chevaristo’, preguntándole si realmente quería amenazarlo: "Acá quieren amenazarme, ¿quieres amenazarme?".

En ese momento, Evaristo se devolvió contra Silvio y, ante las miradas de los demás panelistas y los espectadores de la transmisión en vivo, lo golpeó en la cara, haciéndolo caer de su silla, mientras sus compañeros presenciaban el controversial momento.

El canal borró el video de su cuenta de YouTube; sin embargo, usuarios lograron captar el momento y difundieron la bochornosa escena por redes sociales.

La situación generó una intensa polémica en redes, pues muchos usuarios rechazaron los hechos y manifestaron su inconformismo con lo sucedido.

Hasta el momento, ni los panelistas ni los directivos del canal se han pronunciado al respecto. Tampoco se ha determinado si habrá alguna sanción contra los protagonistas de la escena.

