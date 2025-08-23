Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Video: mujer perdió la paciencia y desató fuerte pelea en plena sala de cine

Video: mujer perdió la paciencia y desató fuerte pelea en plena sala de cine

Durante una película, una mujer protagonizó un altercado tras ser confrontada por hablar durante la película. En lugar de disculparse, reaccionó con agresividad.

VIDEO: Mujer pierde la paciencia y desata fuerte pelea en una sala de cine; "Lady Cineteca"
Mujer pierde la paciencia y desata fuerte pelea
Foto: captura de pantalla X @PadronJaramillo
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 23, 2025 05:14 p. m.

Durante una película de Eddington, del director Ari Aster, en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México, se desató una tensa confrontación que rápidamente se volvió viral en redes sociales. La protagonista del altercado, una mujer cuya actitud disruptiva fue registrada por múltiples asistentes, fue apodada en línea como “Lady Cineteca”.

El incidente ocurrió la noche del 21 de agosto, cuando una espectadora perdió la paciencia tras tolerar durante toda la función que otra asistente ahora identificada como Lady Cineteca hablara y elevara la voz constantemente. Al final de la película, con los créditos aún en pantalla, la mujer afectada le pidió que guardara silencio. Sin embargo, la situación escaló rápidamente.

En lugar de disculparse, la mujer involucrada reaccionó con furia: levantó la voz, lanzó reproches agresivos y, según se observa en los videos difundidos, intentó iniciar una confrontación física, mientras quienes la acompañaban intentaban contenerla.

Los reclamos se intensificaron con frases como: “Si no sabes convivir, vete de aquí”, mientras otra espectadora la llamaba “loca”, lo que desencadenó una acalorada discusión.

Pese a que la discusión duró varios minutos y fue presenciada por decenas de personas, el personal de seguridad del recinto no intervino de inmediato. Un espectador tuvo que abandonar la sala para solicitar apoyo a las autoridades externas.

Ante la inacción del personal interno. Cuando finalmente llegaron agentes de seguridad, trataron el conflicto como un simple malentendido verbal, sin tomar medidas más firmes. La mujer intentó justificar su comportamiento ante quienes la grababan, argumentando que su reacción se debía a problemas emocionales, como episodios de ansiedad e ira.

Alegó que solo deseaba que la dejaran tranquila, mientras su acompañante pedía que dejaran de filmarlas, visiblemente incómoda por la exposición en redes sociales. El caso generó un debate amplio sobre la falta de protocolos de actuación dentro de la Cineteca Nacional para atender conflictos entre asistentes.

