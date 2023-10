Papa Francisco en el ángelus: “Pecadores sí, corruptos no”

En el ángelus de este domingo, 1 de octubre, el papa Francisco hizo una advertencia para los creyentes. El sumo pontífice explicó la diferencia entre pecador y corrupto y aseguró que para el pecador “hay siempre esperanza de redención”, mientras que, para el corrupto, en cambio, “es mucho más difícil”.

Reflexionó sobre las personas que cometen alguna falta y siguen con sus vidas "como si nada", sin realizar ningún tipo de análisis sobre lo que hacen, siendo corruptos, mientras otros reconocen y no se sienten tranquilos por lo que hicieron y se sinceran con Dios.

"Pecadores sí, lo somos todos, corruptos no (…) Soy sincero en enfrentarme con Dios sobre mis dificultades? ¿Cuándo me equivoco lo reconozco o hago como si nada? Soy un pecador como todos o hay en mí algo de corrupto. No lo olvide: pecadores sí, corrupto no", dijo el papa Francisco.

El papa Francisco anuncia una reunión con niños de todo el mundo

El papa Francisco anunció que el próximo 6 de noviembre recibirá a niños de todo el mundo en una iniciativa que tiene como tema "Aprendamos de los niños y de las niñas".

Francisco se rodeó hoy durante el rezo del ángelus, desde la ventana del palacio apostólico, de un grupo de niños "que representaban a los cinco continentes" para lanzar esa iniciativa organizada por el dicasterio para la Cultura y la Educación que se celebrará en el aula Pablo VI del Vaticano

"Es un encuentro para manifestar el sueño de todos, el volver a tener sentimientos puros como los niños, porque quien es como un niño pertenece al Reino de Dios", dijo Francisco.

El papa afirmó que "los niños nos enseñan la claridad de las relaciones, la acogida espontánea de los que son extraños y el respeto por toda la creación".

"Queridos niños, a todos vosotros os espero para aprender también de vosotros", concluyó.