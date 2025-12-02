'Tino' Asprilla hace curioso pedido a Trump desde una lancha: "No me vaya a pelar"

El exfutbolista Faustino 'Tino' Asprilla aprovechó las recientes operaciones que realiza el Gobierno de Estados Unidos de Donald Trump en el Caribe y Pacífico contra embarcaciones que, según el mandatario, transportan droga, para publicar un video en su cuenta personal de TikTok y así generar un poco de humor entre sus seguidores en medio del tensionante momento que se vive.

En las imágenes se puede ver a exdelantero de la Selección Colombia en una pequeña lancha que recorre el mar y, aunque no se especifica la ubicación de la misma, el 'Tino' realiza un curioso pedido al presidente estadounidense.

En medio del humor que lo caracteriza, Asprilla asoma la cabeza y empieza a gritar, a decir que en esa lancha viaja él, que no lo vayan a atacar, pues no está transportando nada ilegal sino cultivos de papa, según se escucha en el video.

"Soy yo. No me vayas a pelar todavía, Donald Trump. Voy cargado, pero de papa", grita el exjugador del Newcastle mientras avanza la pequeña embarcación.



Por su puesto, este video, que fue publicado el 1 de diciembre, se viralizó rápidamente en esta red social y ha generado centenares de comentarios, principalmente, coincidiendo con la intención de humor que intentó transmitir el 'Tino': "Nos hizo la navidad el "ino jajajaja", "el Tino nunca pierde el humor", "Tino 😂😂😂😂 es un personaje", entre otros.



Estados Unidos defiende bombardeos a narcolanchas

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que el Pentágono apenas ha comenzado a atacar embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe, pese a las críticas por un operativo de septiembre en el que el Ejército remató a supervivientes de un bombardeo. Durante una reunión del gabinete del presidente Donald Trump, Hegseth defendió que estas acciones buscan enfrentar a los "narcoterroristas" que, según él, han estado afectando al pueblo estadounidense.

Hegseth sostuvo que Trump ha combatido el tráfico de drogas enfrentando a organizaciones catalogadas como terroristas por la Casa Blanca, entre ellas el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, ambas de origen venezolano. Estas designaciones forman parte de la estrategia de militarización en el Caribe y de presión sobre el Gobierno de Caracas. El propio Trump aseguró que las drogas que ingresan por vía marítima han disminuido un 91 %.

Ataque a lancha en el Pacífico Foto: Departamento de Guerra de Estados Unidos

Publicidad

Ante esa afirmación, Hegseth señaló que los ataques contra las embarcaciones señaladas de transportar drogas se han detenido temporalmente debido a la dificultad para encontrar nuevos objetivos. Sin embargo, insistió en que el objetivo principal de estas operaciones es generar un efecto disuasorio. Hasta ahora, el Pentágono ha realizado 21 bombardeos que han dejado 82 tripulantes muertos en el Caribe y el Pacífico.

El Washington Post reveló que en el primer ataque, ocurrido el 2 de septiembre, se habría ejecutado un segundo bombardeo ordenado por Hegseth para matar a dos supervivientes del golpe inicial, lo que podría constituir un crimen de guerra y ha motivado una investigación del Congreso. La Casa Blanca confirmó la existencia de ese segundo ataque, aunque aseguró que la orden provino del almirante Frank Bradley, entonces comandante del Comando de Operaciones Especiales Conjunto.

Hegseth expresó su respaldo a Bradley y reiteró, al igual que la Casa Blanca y el Pentágono, que todos los ataques contra embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico son legales. Además, afirmó que los comandantes toman decisiones difíciles con criterio y en defensa del pueblo estadounidense, reforzando la postura oficial frente a las crecientes críticas.