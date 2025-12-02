En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / 'Tino' Asprilla hace curioso pedido a Trump desde una lancha: "No me vaya a pelar"

'Tino' Asprilla hace curioso pedido a Trump desde una lancha: "No me vaya a pelar"

El exatacante de la Selección Colombia publicó un video desde una lancha. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

