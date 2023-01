Video: mujer se vengó de su esposo infiel y le pintó el carro con crueles mensajes

A través de redes sociales empezó a circular un video que se volvió viral en cuestión de minutos. En la grabación, una mujer, cansada de las infidelidades en su matrimonio, decidió pintarle el carro a su esposo para que supiera el daño que le han hecho sus acciones.

En las imágenes se ve cómo la mujer rayó el carro de su esposo con crueles mensajes alusivos a su situación sentimental. En ellos trató de dejarle claro a su marido que ya sabía que era infiel y que, por sus actos, no quería volverlo a ver.

“Paolo Mesía, infiel, mentiroso, te gustan las pu**s, destruiste tu familia, infiel, mujeriego”, fue el cruel mensaje que le dejó la mujer a su marido en el vehículo.

Con respecto al esposo infiel, no se conoce más información sobre él; sin embargo, en redes sociales los internautas no han parado de reaccionar con comentarios jocosos e irónicos, argumentando que no quisieran estar en su posición.

Además, en redes sociales el videoclip ya acumula varios comentarios de los internautas, quienes no dudaron en comentar el divertido suceso.

"Estoy segura de que todos queremos conocer a Paolo"; "Voy 3 videos de esto y no encuentro la reacción de Paolo" y "Estoy segura de que todos queros conocer a Paolo”, “Todos te apoyamos, no vuelvas con ese hombre infiel” fueron algunos de las reacciones que han dejado en el video que en redes.

Al final, el carro quedó completamente rayado con marcador o pintura roja y las frases quedaron en todas las partes del vehículo.

Aunque en la descripción del video no hay mucha información sobre lo sucedido, internautas aseguran que la grabación ocurrió en una calle del distrito de Miraflores, en Lima, Perú.

