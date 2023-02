Visa americana: ¿qué hacer si la niegan y cuánto tiempo esperar?

Ya sea por turismo, trabajo, estudio, o por emigrar, Estados Unidos es uno de los principales destinos en la baraja de países que los colombianos eligen. Para ingresar, ese país exige una visa americana, dependiendo del tipo de viaje que se quiera realizar.

Al menos en Latinoamérica, Colombia cuenta con una de las tasas más altas en negación de visados en la región. Según datos de la Oficina de Asuntos Consulares de Estados Unidos, para 2020, esta cifra de rechazados ascendió hasta el 46 %.

Hace unos meses, el Gobierno de Gustavo Petro, mediante el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, empezó con ese país un proceso para pedir la exención de la visa americana de turismo para los connacionales.

Sin embargo, este camino para eliminar la visa de turismo es largo y el proceso podría demorar hasta seis años, por lo que sigue siendo incierto si suceda, o no, este cambio en los procesos diplomáticos de ambos países.

Me negaron la visa americana, ¿qué hacer y cuánto tiempo esperar para volverla a solicitar?

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, la razón principal en las negaciones de visa americana es porque el solicitante “no estableció su derecho al estatus de no inmigrante”, lo que significa que no logró demostrar que no existe el riesgo de quedarse en esa nación por no tener lazos fuertes en su país de origen.

Claro está que este no es el único motivo por el cual pueden negar una visa americana. Los agentes estadounidenses encargados de esto también podrían hacerlo por una solicitud incompleta o que requiere información adicional, por haber ingresado previamente a ese país de manera ilegal, o hasta por haberse quedado más tiempo del permitido en ese país por las autoridades.

Según portales especializados en procesos migratorios, una de las recomendaciones es volver a solicitar la visa americana una vez la circunstancia que provocó la negación haya cambiado. Lo que quiere decir, por ejemplo, es que si cuando se presentó no tenía trabajo, lo haga cuando ya tenga uno, de lo contrario la nueva solicitud, probablemente, será rechazada.

Asimismo, si no hay un tiempo en específico que determine la embajada de Estados Unidos en el país para que un ciudadano, que se haya presentado y al que le hayan negado la visa, lo vuelva a intentar, lo prudente, recomiendan, es esperar al menos seis meses antes de volver a realizar el trámite y pagar la tarifa correspondiente.

Sin embargo, este tiempo puede variar dependiendo si la visa americana la negaron por ser inelegible o inadmisible, debido a que esta última suele ser por deportación o estancia ilegal, entre otras, y el tiempo de sanción por el que podría no ser elegible para una visa es durante 3 o 10 años, según sea el caso.

