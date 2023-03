Android Auto: versión 9.2 ya se encuentra disponible y estas son las principales novedades

Google lanzó de manera oficial la más reciente actualización de Android Auto , se trata de la versión 9.2 y aquí le contaremos cuáles son las principales características y cómo podrá descargarla.

La nueva actualización está disponible a través de Google Play en todos los celulares y dispositivos Android.

Android Auto: principales novedades versión 9.2

Lamentablemente esta nueva actualización no tiene grandes cambios que supongan una sorpresa para los usuarios, ya que todavía no activan, por ejemplo, la interfaz Material You que permite modificar los ajustes de la aplicación.

De hecho, esta versión trae pequeños cambios que el usuario identificará solo cuando empiece a usar la aplicación, pues a simple vista no hay cambios notables en el menú ni en la interacción.

Sin embargo, lo más importante es mencionar que Google se ha centrado en solucionar pequeños errores que los usuarios reportan por lo que en este aparte se encuentran las principales novedades que se encuentran en la nueva actualización.

Y es que, por ejemplo, se ha podido notar que esta nueva versión soluciona uno de los errores que más molestaba a los usuarios y era que la aplicación no se adaptaba a todos los formatos de pantallas de los carros, por lo que esto es una excelente noticia y demuestra que Google se está centrando en brindar una aplicación estable y funcional.

¿Cómo actualizar Android Auto?

Esto definitivamente es muy fácil, pues el usuario tan solo deberá dirigirse a Google Play, buscar la aplicación Android Auto y seleccionar la opción para actualizarla.

Por otro lado, siempre se podrá recurrir a actualizar la aplicación de forma manual a través de APKMirror.

