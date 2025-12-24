La Navidad ya no solo se vive entre villancicos y tradiciones, sino también a través de la tecnología y las redes sociales. En el hemisferio norte, donde el invierno marca la temporada, incluso Papá Noel es protagonista de seguimientos en tiempo real gracias a aplicaciones y plataformas digitales que permiten rastrear su recorrido alrededor del mundo.

A esta hora, Papá Noel vuela a más de 60.000 pies de altura en su trineo, acompañado de sus renos, según datos que pueden consultarse en plataformas de rastreo aéreo como Flight Radar y Norad Trafic Santa. De hecho, más de 100.000 personas siguen en tiempo real su trayecto.

En los últimos minutos, el recorrido lo ha llevado por países como Turkmenistán, Uzbekistán —un país que empieza a ganar relevancia deportiva para Colombia debido al partido que disputará por primera vez ante la Selección el próximo 17 de junio—, Irán y recientemente China, y continuará su recorrido por los países alrededor del mundo.



Vea EN VIVO el recorrido de Papá Noel por el mundo

El seguimiento al recorrido de Papá Noel por el mundo no es nuevo. Se trata de una tradición que ya cumple cerca de 70 años y que es liderada por el Comando Norte de los Estados Unidos.

La iniciativa comenzó alrededor de 1955, tras una llamada accidental de una niña que, creyendo comunicarse con Papá Noel, contactó al comando militar para que le dieran detalles sobre el recorrido de Papá Noel y en qué momento traería sus regalos.



Desde entonces, cada 24 de diciembre, la entidad recibe llamadas de niños y ofrece información sobre la “ubicación exacta” de Papá Noel. Este año, combinando fantasía y tecnología, los internautas podrán seguir en vivo el recorrido de Santa por los países del mundo, mientras entrega los regalos.

Según Norad Trafic Santa, antes de llegar a Colombia, Papá Noel habra pasado por Asia Central, Medio Oriente, Europa, parte de África, Norteamérica y Centroamérica, para continuar su recorrido por Sudamérica y regresar al Polo Norte cerrando la noche.