Bogotanos ahora tendrán internet fijo gratuito: requisitos y cómo acceder al programa

El acceso a internet fijo sigue siendo un privilegio para muchos hogares en Colombia, pues según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Dane, un gran porcentaje no cuenta con el servicio y eso se debe principalmente a dos razones: es muy costoso o no lo consideran necesario.

Frente a esto, desde el Distrito, están impulsando una iniciativa que permitirá a miles de familias tener internet gratis en Bogotá.

A pesar de que hoy en día un gran porcentaje de los habitantes cuenta con datos móviles, técnicamente la conexión wifi suele ser mejor, pues tiene más velocidad y estabilidad cuando se están ejecutando actividades que implican un uso intensivo.

Bogotanos ahora tendrán internet fijo gratuito

La alcaldía de la capital del país lanzó un nuevo programa llamado 'Conexión Social, Bogotá te conecta', un programa de alta conectividad, con el objetivo de convertir a la ciudad en “una de las más conectadas del país al llevar internet fijo gratuito a 100.000 hogares en pobreza y vulnerabilidad”.



Los primeros 27.000 cupos serán para las familias ubicadas en las localidades de Bosa y Suba.

El programa de conexión consiste en ofrecer internet fijo de 25 megas con fibra óptica y acceso a EdTech, una plataforma digital que brinda oportunidades de educación y formación laboral y entretenimiento.

Además, se distribuirán 9.700 computadoras, las cuales serán repartidas para la población en pobreza y vulnerabilidad, ubicadas en zonas focalizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social.

Lo anterior es posible gracias a un convenio ejecutado entre el Distrito y la empresa de telecomunicaciones ETB.

Foto: Alcaldía de Bogotá.

Por su parte, desde la compañía manifestaron la urgencia de cerrar la brecha digital que hoy en día vive el país. “... En Bogotá, uno de cada tres hogares no tiene internet. Con este convenio… conectaremos a más de 400.000 personas con soluciones de educación y capacitación para los empleos del futuro”.



¿Quiénes pueden acceder al internet gratuito?

El programa se desarrollarán varias etapas, la primera espera alcanzar cerca de 100.000 hogares que hagan parte del Sisbén y estén entre las categorías A1 a C9. Bosa y Suba serán priorizadas debido a su densidad poblacional y la baja cobertura del servicio de internet fijo.

La inversión estimada del programa es de $234.000 millones para lo que queda del 2025 a 2028.



¿Cómo inscribirse al programa y cuáles son los requisitos?

Los interesados en obtener internet fijo gratuito en sus hogares deberán acercarse de manera física a las sedes habilitadas en cada una de las localidades para comenzar con el trámite, estos son los puntos:

Bosa

Centro de Desarrollo Comunitario Porvenir (Carrera 100 # 52-24 Sur)

Subdirección Local de Bosa de Integración Social (Calle 73 Sur # 81B-10, barrio Bosa Laureles)

Casa de la Juventud José Saramago (Carrera 81B # 73C- 22 Sur)

Suba

Centro de Desarrollo Comunitario de Tibabuyes (Calle 144 #1 36A-65)

Casa de la Juventud Diego Felipe Becerra (Carrera 125 # 132C-82)

Los requisitos que debe cumplir el hogar serán validados en el punto atención; no obstante, hay que presentarse con la cédula de ciudadanía. El Distrito aclaró que no se requiere de intermediarios y el trámite es gratuito.